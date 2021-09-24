Фанаты увидели сильно изменившуюся Елену Яковлеву и отказываются верить, что это её лицо
Артистка полностью преобразилась, но поклонники вместо неузнаваемой роскошной женщины хотят видеть прежнюю милую Елену.
В фан-аккаунте Елены Яковлевой в "Инстаграме" появились новые фото артистки, вызвавшие бурное обсуждение. Поклонников поразила резкая смена имиджа, к которой они оказались не готовы.
На снимках 60-летняя звезда "Каменской" и "Интердевочки" предстала со светлыми волосами, сделав аккуратное каре. При этом изменилась не только причёска Елены, но и её лицо: появился чёткий овал, разгладилась кожа и даже нос, казалось, стал изящнее. А завершала образ ослепительная белозубая улыбка.
Несмотря на то что некоторые пользователи указали, что с фото на них смотрит красивая ухоженная женщина, многие отказались признавать в ней свою любимицу. Поклонники писали, что артистка потеряла свою изюминку и выглядит как копия Леры Кудрявцевой.
Я вас не узнала... думала — Лера Кудрявцева. Нет, не надо вам такие волосы. Это не ваше
Извините, но это не вы
Елена, вернитесь к своему образу, вы очень красивы и очень харизматичны. Это не ваш стиль😍
Прежняя Елена лучше
Возможно, таких трансформаций потребовала от звезды её новая роль. Сейчас Елена Яковлева задействована в съёмках художественного фильма про Чебурашку, где сыграет старуху Шапокляк, которая предстанет в виде бизнес-леди на "роллс-ройсе", пишет news.ru.
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