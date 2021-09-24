Фанаты увидели сильно изменившуюся Елену Яковлеву и отказываются верить, что это её лицо

В фан-аккаунте Елены Яковлевой в "Инстаграме" появились новые фото артистки, вызвавшие бурное обсуждение. Поклонников поразила резкая смена имиджа, к которой они оказались не готовы.

На снимках 60-летняя звезда "Каменской" и "Интердевочки" предстала со светлыми волосами, сделав аккуратное каре. При этом изменилась не только причёска Елены, но и её лицо: появился чёткий овал, разгладилась кожа и даже нос, казалось, стал изящнее. А завершала образ ослепительная белозубая улыбка.

Несмотря на то что некоторые пользователи указали, что с фото на них смотрит красивая ухоженная женщина, многие отказались признавать в ней свою любимицу. Поклонники писали, что артистка потеряла свою изюминку и выглядит как копия Леры Кудрявцевой.

Я вас не узнала... думала — Лера Кудрявцева. Нет, не надо вам такие волосы. Это не ваше _madam_shop_86

Извините, но это не вы ira.limanova

Елена, вернитесь к своему образу, вы очень красивы и очень харизматичны. Это не ваш стиль😍 ol_ga2433

Прежняя Елена лучше elena.kostina1