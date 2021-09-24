НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фанаты увидели сильно изменившуюся Елену Яковлеву и отказываются верить, что это её лицо

Артистка полностью преобразилась, но поклонники вместо неузнаваемой роскошной женщины хотят видеть прежнюю милую Елену.

24 сентября, 09:22

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

В фан-аккаунте Елены Яковлевой в "Инстаграме" появились новые фото артистки, вызвавшие бурное обсуждение. Поклонников поразила резкая смена имиджа, к которой они оказались не готовы.

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

На снимках 60-летняя звезда "Каменской" и "Интердевочки" предстала со светлыми волосами, сделав аккуратное каре. При этом изменилась не только причёска Елены, но и её лицо: появился чёткий овал, разгладилась кожа и даже нос, казалось, стал изящнее. А завершала образ ослепительная белозубая улыбка.

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

Несмотря на то что некоторые пользователи указали, что с фото на них смотрит красивая ухоженная женщина, многие отказались признавать в ней свою любимицу. Поклонники писали, что артистка потеряла свою изюминку и выглядит как копия Леры Кудрявцевой.

Я вас не узнала... думала — Лера Кудрявцева. Нет, не надо вам такие волосы. Это не ваше

_madam_shop_86

Извините, но это не вы

ira.limanova

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

Фото © Instagram/elenayakovleva_fan

Елена, вернитесь к своему образу, вы очень красивы и очень харизматичны. Это не ваш стиль😍

ol_ga2433

Прежняя Елена лучше

elena.kostina1

Возможно, таких трансформаций потребовала от звезды её новая роль. Сейчас Елена Яковлева задействована в съёмках художественного фильма про Чебурашку, где сыграет старуху Шапокляк, которая предстанет в виде бизнес-леди на "роллс-ройсе", пишет news.ru.

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пугавший татуировками на лице сын Елены Яковлевой решился свести рисунки лазером

вчера в 17:04

Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит её тело без фотошопа и выгодных ракурсов

вчера в 14:13

Родившая месяц назад Арзамасова восхитила подписчиков плоским животом

сегодня в 09:20

На видео попало, как актриса чуть не сгорела заживо на своём дне рождения, пытаясь задуть свечи

сегодня в 07:03

Врач предупредил об опасности засосов на шее, которые могут вас буквально парализовать

сегодня в 08:39

Новости партнеров

Layer 1