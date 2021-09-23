Главный кринж сентября: МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что это нужно видеть своими глазами
Ролик моментально стал вирусным. Настолько, что невольно задумаешься, а не специально ли МВД сняло всё настолько плохо. Что-то подсказывает, что нет...
По сюжету, главная героиня находит интернет-магазин карет для путешествий, выбирает понравившуюся "модель" и вводит на сайте все данные своей карточки, включая секретный код из СМС от банка. Вот, кажется, всё хорошо — к девушке подъезжает карета с запряжённым белым конём, но в одну секунду всё "взрывается", а вместо этого на дороге оказывается тыква с хомяком внутри. В это время деньги из сумки героини "утекают" прямо в ноутбук мошенницы в чёрном платье, которая злобно приговаривает: "Оу ес! Пошли денежки!"
Если вы не поняли, что это за бред, посмотрите сам ролик. Едва ли он внесёт ясность, но хотя бы посмеётесь
МВД России предупреждает: осторожно, мошенники!
#ПредупреждёнЗначитВооружён
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И если на бесхитростный сценарий можно закрыть глаза, то актёрская игра и спецэффекты вызывают много вопросов. Однако подписчики даже не смогли задать их МВД, ведь у публикации с видео отключены комментарии. Впрочем, ролик моментально завирусился, и в других источниках пользователи соцсетей раскритиковали его в пух и прах.
У школьников в "Тиктоке" интереснее ролики
Как же это плохо. Сто лет кинематографа для них прошли бесследно
Ещё и с ошибками… смешали в одно cvc и код из СМС от банка… позор
Снят ролик в рамках проекта "Мы вместе!", организованного УМВД России по Оренбургской области. Так сотрудники органов хотят рассказывать пользователям Сети о мошеннических схемах и о том, как не стать их жертвой. Часто проект выпускает странные и смешные ролики. Один из таких — об аферисте, который лёжа на пледе в парке названивает клиентам банка и пытается выманить у них секретные данные карты.
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