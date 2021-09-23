По сюжету, главная героиня находит интернет-магазин карет для путешествий, выбирает понравившуюся "модель" и вводит на сайте все данные своей карточки, включая секретный код из СМС от банка. Вот, кажется, всё хорошо — к девушке подъезжает карета с запряжённым белым конём, но в одну секунду всё "взрывается", а вместо этого на дороге оказывается тыква с хомяком внутри. В это время деньги из сумки героини "утекают" прямо в ноутбук мошенницы в чёрном платье, которая злобно приговаривает: "Оу ес! Пошли денежки!"

Если вы не поняли, что это за бред, посмотрите сам ролик. Едва ли он внесёт ясность, но хотя бы посмеётесь

МВД России предупреждает: осторожно, мошенники! #ПредупреждёнЗначитВооружён ❗️Соблюдайте меры информационной безопасности❗️ mvd_official

Кадры из видео © Twitter / mvd_official

И если на бесхитростный сценарий можно закрыть глаза, то актёрская игра и спецэффекты вызывают много вопросов. Однако подписчики даже не смогли задать их МВД, ведь у публикации с видео отключены комментарии. Впрочем, ролик моментально завирусился, и в других источниках пользователи соцсетей раскритиковали его в пух и прах.

У школьников в "Тиктоке" интереснее ролики ianesfileiki

Как же это плохо. Сто лет кинематографа для них прошли бесследно Danila19001

Ещё и с ошибками… смешали в одно cvc и код из СМС от банка… позор tsumios

Кадры из видео © Twitter / mvd_official