НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главный кринж сентября: МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что это нужно видеть своими глазами

Ролик моментально стал вирусным. Настолько, что невольно задумаешься, а не специально ли МВД сняло всё настолько плохо. Что-то подсказывает, что нет...

23 сентября, 12:57

Кадры из видео © Twitter / mvd_official

По сюжету, главная героиня находит интернет-магазин карет для путешествий, выбирает понравившуюся "модель" и вводит на сайте все данные своей карточки, включая секретный код из СМС от банка. Вот, кажется, всё хорошо — к девушке подъезжает карета с запряжённым белым конём, но в одну секунду всё "взрывается", а вместо этого на дороге оказывается тыква с хомяком внутри. В это время деньги из сумки героини "утекают" прямо в ноутбук мошенницы в чёрном платье, которая злобно приговаривает: "Оу ес! Пошли денежки!"

Если вы не поняли, что это за бред, посмотрите сам ролик. Едва ли он внесёт ясность, но хотя бы посмеётесь

МВД России предупреждает: осторожно, мошенники!

#ПредупреждёнЗначитВооружён

❗️Соблюдайте меры информационной безопасности❗️

mvd_official

Кадры из видео © Twitter / mvd_official

И если на бесхитростный сценарий можно закрыть глаза, то актёрская игра и спецэффекты вызывают много вопросов. Однако подписчики даже не смогли задать их МВД, ведь у публикации с видео отключены комментарии. Впрочем, ролик моментально завирусился, и в других источниках пользователи соцсетей раскритиковали его в пух и прах.

У школьников в "Тиктоке" интереснее ролики

ianesfileiki

Как же это плохо. Сто лет кинематографа для них прошли бесследно

Danila19001

Ещё и с ошибками… смешали в одно cvc и код из СМС от банка… позор

tsumios

Кадры из видео © Twitter / mvd_official

Кадры из видео © Twitter / mvd_official

Снят ролик в рамках проекта "Мы вместе!", организованного УМВД России по Оренбургской области. Так сотрудники органов хотят рассказывать пользователям Сети о мошеннических схемах и о том, как не стать их жертвой. Часто проект выпускает странные и смешные ролики. Один из таких — об аферисте, который лёжа на пледе в парке названивает клиентам банка и пытается выманить у них секретные данные карты.

"Тебе исполнилось 14?" СКР пригрозил подросткам тюрьмой в поздравительном ролике

"Тебе исполнилось 14?" СКР пригрозил подросткам тюрьмой в поздравительном ролике

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Комику Идраку Мирзализаде на время суда разрешили находиться в России

16 сентября, 13:40

Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века

16 сентября, 15:55

Попугай договорился с голосовым помощником и заказал себе лакомство, но выдала его камера наблюдения

сегодня в 13:24

Деми Роуз надела на пышные формы купальник из верёвок, показав, что для неё значит невинность

вчера в 07:02

Кардашьян и Меган Фокс показали, какой должна быть реклама нижнего белья, сняв его перед камерой

сегодня в 11:09

Новости партнеров

Layer 1