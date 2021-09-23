НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии "Человек года"

Полицейские прибыли на мероприятие после анонимного сообщения.

23 сентября, 11:51

Фото © Instagram / rudovanata

7 сентября в концертном зале Барвиха Luxury Village поднялся большой переполох. Во время премии "Человек года — 2021" в помещении появились правоохранители. Сначала звёздные гости не восприняли их всерьёз, думая, что это костюмированное шоу. Однако стражи порядка приехали из-за анонимного звонка с жалобой на то, что 38-летняя актриса Наталья Рудова распространяет наркотики во время мероприятия.

Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале Барвиха Luxury Village

Источник

Фото © Instagram / rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata

Полицейские провели проверку, но никаких подтверждений полученной информации не нашли и дело не возбуждали, пишет kp.ru. Самой Натальи на месте тоже не оказалось. По словам источника, подобных звонков было несколько. И сделать их вполне могли недоброжелатели, которые пытались подставить звезду.

Фото © Instagram / rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata

Наталья Рудова — актриса, известная своими ролями в сериалах "Татьянин день" и "Универ. Новая общага". Также блондинка ведёт инстаграм, где уже более 4 млн подписчиков.

Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена

Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Наталью Рудову увидели в чужом Instagram, и, как она выглядит на самом деле, не ожидал никто

19 июля, 07:10

Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена

вчера в 14:08

Звёздный диетолог рассказала, почему Селена Гомес набрала вес и изменилась до неузнаваемости

сегодня в 12:03

Кардашьян и Меган Фокс показали, какой должна быть реклама нижнего белья, сняв его перед камерой

сегодня в 11:09

Четыре человека сгорели заживо в жутком ДТП с двумя "газелями" на трассе в Башкирии

сегодня в 11:48

Новости партнеров

Layer 1