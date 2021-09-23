Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии "Человек года"
Полицейские прибыли на мероприятие после анонимного сообщения.
7 сентября в концертном зале Барвиха Luxury Village поднялся большой переполох. Во время премии "Человек года — 2021" в помещении появились правоохранители. Сначала звёздные гости не восприняли их всерьёз, думая, что это костюмированное шоу. Однако стражи порядка приехали из-за анонимного звонка с жалобой на то, что 38-летняя актриса Наталья Рудова распространяет наркотики во время мероприятия.
Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале Барвиха Luxury Village
Полицейские провели проверку, но никаких подтверждений полученной информации не нашли и дело не возбуждали, пишет kp.ru. Самой Натальи на месте тоже не оказалось. По словам источника, подобных звонков было несколько. И сделать их вполне могли недоброжелатели, которые пытались подставить звезду.
Наталья Рудова — актриса, известная своими ролями в сериалах "Татьянин день" и "Универ. Новая общага". Также блондинка ведёт инстаграм, где уже более 4 млн подписчиков.
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