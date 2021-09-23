Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии "Человек года"

7 сентября в концертном зале Барвиха Luxury Village поднялся большой переполох. Во время премии "Человек года — 2021" в помещении появились правоохранители. Сначала звёздные гости не восприняли их всерьёз, думая, что это костюмированное шоу. Однако стражи порядка приехали из-за анонимного звонка с жалобой на то, что 38-летняя актриса Наталья Рудова распространяет наркотики во время мероприятия.

Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале Барвиха Luxury Village Источник

Фото © Instagram / rudovanata

Полицейские провели проверку, но никаких подтверждений полученной информации не нашли и дело не возбуждали, пишет kp.ru. Самой Натальи на месте тоже не оказалось. По словам источника, подобных звонков было несколько. И сделать их вполне могли недоброжелатели, которые пытались подставить звезду.

Фото © Instagram / rudovanata