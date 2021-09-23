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Кардашьян и Меган Фокс показали, какой должна быть реклама нижнего белья, сняв его перед камерой

Многодетные мамы доказали, что они ещё в строю и могут утереть нос любой юной красавице.

23 сентября, 11:09

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

42-летняя Кортни Кардашьян и 35-летняя Меган Фокс составили настолько жаркий дуэт, что его трудно будет кому-либо превзойти. Брюнетки снялись для рекламной кампании бренда нижнего белья Skims, который основала сестра Кортни Ким.

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Звёзды позировали в чёрном и белом комплектах, эротично кормили друг друга вишней и яблоками. А потом настолько вошли во вкус, что на некоторых снимках предстали топлес. Они лежали рядом, прикрывая самые пикантные места руками, и бросали страстные взгляды в камеру.

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Эффектные фото появились в "Инстаграме" бренда и на страницах Кортни и Меган, а потом разлетелись по Сети, и поклонники не смогли сдержать своего восхищения. Однако некоторые отметили, что звёзды переборщили с фотошопом и выглядят "неживыми".

Королевы

sir.gianni

Это самое горячее, что я когда-либо видела

friksakes

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

И у этих мам по трое детей. Браво!

lana_kats

Так много фотошопа, что Кортни непохожа на себя

smasher_augustinis

"Мне нравится, что Skims действительно понимает, что женщины хотят носить и что они хотят чувствовать себя сексуальными, уверенными и сильными. Мне понравилось участвовать в этой рекламной кампании с Кортни, нам было так весело сниматься вместе", — отметила Меган, пишет Page Six. Меган и Кортни стали дружны после того, как начали встречаться с приятелями-музыкантами — Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly) и барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером.

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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