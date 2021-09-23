Кардашьян и Меган Фокс показали, какой должна быть реклама нижнего белья, сняв его перед камерой

42-летняя Кортни Кардашьян и 35-летняя Меган Фокс составили настолько жаркий дуэт, что его трудно будет кому-либо превзойти. Брюнетки снялись для рекламной кампании бренда нижнего белья Skims, который основала сестра Кортни Ким.

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Звёзды позировали в чёрном и белом комплектах, эротично кормили друг друга вишней и яблоками. А потом настолько вошли во вкус, что на некоторых снимках предстали топлес. Они лежали рядом, прикрывая самые пикантные места руками, и бросали страстные взгляды в камеру.

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

Эффектные фото появились в "Инстаграме" бренда и на страницах Кортни и Меган, а потом разлетелись по Сети, и поклонники не смогли сдержать своего восхищения. Однако некоторые отметили, что звёзды переборщили с фотошопом и выглядят "неживыми".

Королевы sir.gianni

Это самое горячее, что я когда-либо видела friksakes

Фото © Instagram / skims / DonnaTrope

И у этих мам по трое детей. Браво! lana_kats

Так много фотошопа, что Кортни непохожа на себя smasher_augustinis