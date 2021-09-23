Кардашьян и Меган Фокс показали, какой должна быть реклама нижнего белья, сняв его перед камерой
Многодетные мамы доказали, что они ещё в строю и могут утереть нос любой юной красавице.
42-летняя Кортни Кардашьян и 35-летняя Меган Фокс составили настолько жаркий дуэт, что его трудно будет кому-либо превзойти. Брюнетки снялись для рекламной кампании бренда нижнего белья Skims, который основала сестра Кортни Ким.
Звёзды позировали в чёрном и белом комплектах, эротично кормили друг друга вишней и яблоками. А потом настолько вошли во вкус, что на некоторых снимках предстали топлес. Они лежали рядом, прикрывая самые пикантные места руками, и бросали страстные взгляды в камеру.
Эффектные фото появились в "Инстаграме" бренда и на страницах Кортни и Меган, а потом разлетелись по Сети, и поклонники не смогли сдержать своего восхищения. Однако некоторые отметили, что звёзды переборщили с фотошопом и выглядят "неживыми".
Королевы
Это самое горячее, что я когда-либо видела
И у этих мам по трое детей. Браво!
Так много фотошопа, что Кортни непохожа на себя
"Мне нравится, что Skims действительно понимает, что женщины хотят носить и что они хотят чувствовать себя сексуальными, уверенными и сильными. Мне понравилось участвовать в этой рекламной кампании с Кортни, нам было так весело сниматься вместе", — отметила Меган, пишет Page Six. Меган и Кортни стали дружны после того, как начали встречаться с приятелями-музыкантами — Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly) и барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером.
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