Сестра Самойловой вынуждена платить по 700 тыс. за лекарство, пока блогерша помогает всем, но не ей
Её двоюродная сестра Оксана Самойлова, популярная блогерша и жена Джигана, родственнице тоже не помогает: "Пока ты сам не попросишь помощи — не предложат" — поделилась Юлия.
Недавно на канале НТВ вышел очередной выпуск передачи "Звёзды сошлись". В нём приняла участие российская певица Юлия Самойлова, которая раскрыла не самые приятные моменты своей жизни. Девушка стала известной, представляя Россию на Евровидении в 2017 и 2018 годах. Но певица вернулась без победы, конкурсы закончились уже давно, а инвалидность осталась. Сидя без контракта, Юлия едва сводит концы с концами.
У меня нет гонораров, чтобы купить квартиру и машину. Я — пенсионер. Получаю 14 тысяч рублей в месяц. Мне помогают мама и папа. В крайних случаях, конечно, но всегда без проблем
По словам Юлии, выступления у неё бывают максимум раз в месяц, за их организацию отвечает её супруг Алексей Таран. Но денег с выступлений едва ли хватает на лечение. К примеру, недавно Самойлова начала принимать лекарства, 12-дневный курс которых стоит 750 тысяч рублей!
Ведущий программы Антон Привольнов отметил, что у Юлии есть обеспеченная родственница — двоюродная сестра Оксана Самойлова. Но, несмотря на блог, собственный бьюти-бизнес и брак с Джиганом, девушка Юлии не помогает. Впрочем, певица всё понимает: "У нас такое воспитание в семье. Пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат".
Тем временем Оксана похвасталась заключением контракта с Фондом ООН. Вот только пользователи в комментариях не понимают — может быть, звезда сначала поможет хотя бы сестре?
Кроме того, Самойлова рассказала, что хочет стать мамой, но просто не может сейчас этого позволить.
Возможно, я заморожу свои яйцеклетки. В будущем, если стану богатой, то, возможно, рожу ребёнка
WOW-stars
МакSим показала кадры с первой после болезни фотосессии, и не все фанаты оценили
сегодня в 09:35
"Это был мой самый страшный секрет": Ума Турман впервые рассказала, что ей пришлось сделать аборт в 15 лет
вчера в 15:21
Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена
вчера в 14:08
Комментариев: 0