Сестра Самойловой вынуждена платить по 700 тыс. за лекарство, пока блогерша помогает всем, но не ей

Её двоюродная сестра Оксана Самойлова, популярная блогерша и жена Джигана, родственнице тоже не помогает: "Пока ты сам не попросишь помощи — не предложат" — поделилась Юлия.