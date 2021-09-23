Девушка сняла на видео здание с балконами наизнанку, и это зрелище из самых страшных кошмаров
Странная деталь в планировке здания заставила зрителей сжиматься от страха.
Пользовательница с ником rayyy.of_sunshine из США поделилась в "Тиктоке" роликом, который стал вирусным. Рэйчел остановилась у своей подруги и продемонстрировала, насколько жутким оказалось это место.
Видео © TikTok / rayyy.of_sunshine
На кадрах видно пустынный коридор, по обе стороны которого располагаются двери, а над ними — балконы, почему-то тоже обращённые внутрь здания. "Самый странный жилой комплекс, который я когда-либо видела", — написала девушка, добавив к видео соответствующую устрашающую музыку.
Ролик набрал 3,6 млн просмотров, и не только Рэйчел от увиденного стало не по себе. Расположенные странным образом балконы впечатлили и пользователей. Одни юзеры писали, что подобные сцены представали перед ними в кошмарах, а другим сразу приходили на ум фильмы ужасов. Некоторые же решили, что помещение больше всего похоже на тюрьму.
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"Судя по всему, балконы так расположены, потому что в некоторых комнатах буквально нет окон, а это, по-видимому, не соответствует нормам пожарной безопасности. А если есть балкон, тогда всё в порядке, потому что в случае пожара жильцы могут с него спрыгнуть", — попыталась Рэйчел объяснить жуткую планировку.
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