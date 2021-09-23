Девушка сняла на видео здание с балконами наизнанку, и это зрелище из самых страшных кошмаров

Пользовательница с ником rayyy.of_sunshine из США поделилась в "Тиктоке" роликом, который стал вирусным. Рэйчел остановилась у своей подруги и продемонстрировала, насколько жутким оказалось это место.

Видео © TikTok / rayyy.of_sunshine

На кадрах видно пустынный коридор, по обе стороны которого располагаются двери, а над ними — балконы, почему-то тоже обращённые внутрь здания. "Самый странный жилой комплекс, который я когда-либо видела", — написала девушка, добавив к видео соответствующую устрашающую музыку.

Фото © Twitter / Basqwel

Ролик набрал 3,6 млн просмотров, и не только Рэйчел от увиденного стало не по себе. Расположенные странным образом балконы впечатлили и пользователей. Одни юзеры писали, что подобные сцены представали перед ними в кошмарах, а другим сразу приходили на ум фильмы ужасов. Некоторые же решили, что помещение больше всего похоже на тюрьму.

Похоже на тюрьму danibabette

Мне стало страшно. Вспомнился фильм "Мы" alogabirebs

Атмосфера фильмов "Дети кукурузы" и "Сияние" finalfanfreak

Боже, мне снилось это место thatssweirddxx

Тебе лучше бежать imanerd678