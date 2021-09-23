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Реклама нижнего белья обернулась полным провалом, когда неудачная ретушь превратила модель в монстра

На что только не идут маркетологи, чтобы показать, какой у них замечательный товар. Креатив компании нижнего белья и продемонстрировал шикарное кружево, и рассмешил абсолютно всех.

23 сентября, 07:05

Фото © Twitter / jennifergalttt

Компания Lounge Underwear — один из самых крупных производителей нижнего белья в Британии и Европе вообще. На аккаунт фирмы подписаны миллионы человек, а продажи в Интернете приносят ей по 50–100 млн долларов в год! Но, несмотря на масштабы, место провалу есть всегда. Недавно в ассортименте Lounge появился полупрозрачный комплект с оригинальной вышивкой.

Фото © Instagram / loungeunderwear

Фото © Instagram / loungeunderwear

Маркетологи решили сделать акцент на этом и запустили весьма странную рекламу. Чтобы понять, что происходит на фотографии, придётся постараться.

Фото © Twitter / jennifergalttt

Фото © Twitter / jennifergalttt

Должно быть, каждый, кто увидел эту фотографию, сначала подумал: "Боже, что с её грудью". Но беспокоиться рано. Никаких физических особенностей у модели нет. Вопросы могут быть разве что к дизайнеру, который придумал приблизить рисунок на бюстгальтере таким своеобразным способом. Быть может, никто бы не заметил провал компании, но пользовательница Twitter jennifergalttt не смогла смолчать.

Сначала я подумала, что у этой девушки из рекламы Lounge Underwear одна огромная грудь, но, очевидно, они сделали так, чтобы можно было увидеть кружево

jennifergalttt

Твит Дженнифер моментально стал вирусным. За несколько дней его оценило больше 30 тысяч пользователей соцсети, пишет Daily Mail. Конечно, без шуток не обошлось.

"Что ж, идеальная женская грудь должна помещаться в мужскую руку!" Фото © Twitter / HorderTool

"Что ж, идеальная женская грудь должна помещаться в мужскую руку!"

Фото © Twitter / HorderTool

Ну вот! Ещё очередные нереалистичные стандарты красоты для женщин

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Наконец-то нормальная репрезентация кормящих матерей в медиа!

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Девушка осталась с изуродованным лицом, когда чихуа-хуа укусил её за веко во время наращивания ресниц

Девушка осталась с изуродованным лицом, когда чихуа-хуа укусил её за веко во время наращивания ресниц

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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