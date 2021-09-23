Отец двоих детей сам не верил, что станет настолько красивым, сбросив 40 кг и начав тренироваться
Когда-то герой этого материала был в отличной форме, но сидячая работа по 14 часов в день и ужасные пищевые привычки превратили его в толстяка. Однако жизнь в 122-килограммовом теле его не устраивала.
Пару лет назад Скотт Росс вдруг осознал, что с его телом что-то не так. Огромный живот, проблемы со здоровьем, мужчина едва узнавал себя на фотографиях. Британец с ужасом вспоминает, как он арендовал каяк для морской прогулки со своими сыновьями. Уже через пять минут он так запыхался, что пришлось передать управление судном подросткам. Именно тогда стало ясно: пора что-то менять.
Это настоящий шок, потому что в прошлом я был достаточно здоровым человеком и в детстве много играл в регби. Когда мы вернулись в номер, я смотрел в зеркало и не узнавал себя. Поэтому принял твёрдое решение что-то с этим сделать, когда мы вернёмся домой
Теперь у 15-летнего Мэтта и 14-летнего Люка есть шикарный пример целеустремлённости. Меньше чем за год мужчина не просто сбросил 40 килограммов — в его жизнь снова вернулся спорт. А вместе с ним и отличная физическая форма.
Начал Скотт с онлайн-фитнеса. Такой формат отлично ему подошёл — не нужно тратить много времени на дорогу в спортзал, разбираться с тренажёрами и чувствовать себя неловко в компании качков, когда у самого несколько десятков лишних килограммов. Дальше — больше. Через три месяца тренировок дома британец пошёл в клуб, ведь веса собственного тела уже стало мало для значительного прогресса. Спустя полгода он достиг своей цели сбросить 40 кг.
Для меня, как для 40-летнего мужчины, это было судьбоносным решением. Я уверен, что сейчас я нахожусь в лучшей форме, чем когда я играл в регби в школе
Кроме того, чтобы поддерживать потребности организма, Скотт питается ровно шесть раз в день. Но тут главное — помнить, что качество питания — прежде всего. Вместо чипсов и фастфуда, которыми он часто перекусывал раньше, теперь у него на сто процентов здоровый рацион, пишет Daily Mail. Изменения в образе жизни повлияли и на карьеру британца. Теперь он работает не только турагентом, но и фитнес-тренером.
Дважды в день я пью многофункциональный коктейль и два раза перекусываю так называемой здоровой. Ещё у меня два плотных приёма пищи. Основная часть моей диеты сейчас состоит из большого количества белка, растительных углеводов, таких как киноа и коричневый рис, и полезных жиров, таких как авокадо и оливковое масло холодного отжима.
WOW-news
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