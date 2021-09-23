Отец двоих детей сам не верил, что станет настолько красивым, сбросив 40 кг и начав тренироваться

Пару лет назад Скотт Росс вдруг осознал, что с его телом что-то не так. Огромный живот, проблемы со здоровьем, мужчина едва узнавал себя на фотографиях. Британец с ужасом вспоминает, как он арендовал каяк для морской прогулки со своими сыновьями. Уже через пять минут он так запыхался, что пришлось передать управление судном подросткам. Именно тогда стало ясно: пора что-то менять.

Это настоящий шок, потому что в прошлом я был достаточно здоровым человеком и в детстве много играл в регби. Когда мы вернулись в номер, я смотрел в зеркало и не узнавал себя. Поэтому принял твёрдое решение что-то с этим сделать, когда мы вернёмся домой Скотт Росс

Фото © Instagram / scott.ross73

Теперь у 15-летнего Мэтта и 14-летнего Люка есть шикарный пример целеустремлённости. Меньше чем за год мужчина не просто сбросил 40 килограммов — в его жизнь снова вернулся спорт. А вместе с ним и отличная физическая форма.

Начал Скотт с онлайн-фитнеса. Такой формат отлично ему подошёл — не нужно тратить много времени на дорогу в спортзал, разбираться с тренажёрами и чувствовать себя неловко в компании качков, когда у самого несколько десятков лишних килограммов. Дальше — больше. Через три месяца тренировок дома британец пошёл в клуб, ведь веса собственного тела уже стало мало для значительного прогресса. Спустя полгода он достиг своей цели сбросить 40 кг.

Фото © Instagram / scott.ross73

Для меня, как для 40-летнего мужчины, это было судьбоносным решением. Я уверен, что сейчас я нахожусь в лучшей форме, чем когда я играл в регби в школе Скотт Росс

Кроме того, чтобы поддерживать потребности организма, Скотт питается ровно шесть раз в день. Но тут главное — помнить, что качество питания — прежде всего. Вместо чипсов и фастфуда, которыми он часто перекусывал раньше, теперь у него на сто процентов здоровый рацион, пишет Daily Mail. Изменения в образе жизни повлияли и на карьеру британца. Теперь он работает не только турагентом, но и фитнес-тренером.

Фото © Instagram / scott.ross73