Песков заявил, что Путин не планирует посещать гонку "Формулы-1" в Сочи

Глава государства с 14 сентября находится на самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении.

Президент РФ Владимир Путин не посетит гонку "Формулы-1" в Сочи, которая состоится в воскресенье, 26 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — приводит ТАСС слова Пескова, который ответил на соответствующий вопрос.