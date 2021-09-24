Песков заявил, что Путин не планирует посещать гонку "Формулы-1" в Сочи

Президент РФ Владимир Путин не посетит гонку "Формулы-1" в Сочи, которая состоится в воскресенье, 26 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — приводит ТАСС слова Пескова, который ответил на соответствующий вопрос.