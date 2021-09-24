Песков заявил, что Путин не планирует посещать гонку "Формулы-1" в Сочи
Посещение гонки в 2018 году. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Глава государства с 14 сентября находится на самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении.
Президент РФ Владимир Путин не посетит гонку "Формулы-1" в Сочи, которая состоится в воскресенье, 26 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", — приводит ТАСС слова Пескова, который ответил на соответствующий вопрос.
Напомним, Гран-при России по "Формуле-1" стартовало сегодня, а завершится оно 26 сентября. В субботу будет проведена квалификация, сама гонка — в воскресенье.
Лайф сообщал, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за карантина ближайшие встречи глава государства вынужден проводить в формате онлайн. Причём в Кремле до сих пор не ответили, сколько продлится самоизоляция Путина.