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Попова объяснила, почему в России пока не удаётся остановить коронавирус

Для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо вакцинировать 90 млн человек.

24 сентября, 20:06
<p>Фото © Агентство "Москва" \ Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство "Москва" \ Денис Гришкин

Количества привившихся от коронавируса россиян — 47 миллионов — недостаточно, чтобы получить коллективный иммунитет и остановить дальнейшее заражение в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас взрослых, пусть будет 110115 млн. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу [вакцины от CoViD-19], это же меньше половины, это не 60%, это не 80%! Поэтому сегодня оснований говорить, что всё [заражение инфекцией] остановится нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", — сказала Анна Попова.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране переболели ковидом более семи миллионов человек. Роспотребнадзор указывал на то, что для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослого населения, а это более 90 млн человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава Роспотребнадзора призвала граждан пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы одновременно не заразиться двумя инфекциями. Сезон гриппа в России уже начался.

Напомним, за минувшие сутки в России был зафиксирован новый максимум смертей от ковида — 828 человек. При этом в стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов за сутки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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