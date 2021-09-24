Попова объяснила, почему в России пока не удаётся остановить коронавирус

Количества привившихся от коронавируса россиян — 47 миллионов — недостаточно, чтобы получить коллективный иммунитет и остановить дальнейшее заражение в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас взрослых, пусть будет 110–115 млн. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу [вакцины от CoViD-19], это же меньше половины, это не 60%, это не 80%! Поэтому сегодня оснований говорить, что всё [заражение инфекцией] остановится нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", — сказала Анна Попова.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране переболели ковидом более семи миллионов человек. Роспотребнадзор указывал на то, что для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослого населения, а это более 90 млн человек.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Роспотребнадзора призвала граждан пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы одновременно не заразиться двумя инфекциями. Сезон гриппа в России уже начался.