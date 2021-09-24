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Суд разрешил 12-летнему мальчику привиться от ковида, несмотря на запрет отца

Большую роль в этом сыграла бабушка мальчика, которую он хотел навестить, но боялся заразить коронавирусом.

24 сентября, 20:37

Фото © Pixabay

В городе Гронинген в Нидерландах суд вынес решение о том, что 12-летний мальчик может привиться от коронавируса, несмотря на запрет со стороны отца ребёнка.

Как пишет RTL Nieuws, большую роль в этой истории играет бабушка мальчика. У неё метастатический рак лёгких, она находится на последнем этапе своей жизни. Мальчик хотел навещать её, но боялся заразить ковидом.

В решении суда также говорится, что мать ребёнка, в отличие от отца, выступала за вакцинацию подростка, но, поскольку родители находятся в разводе, прийти к общему решению по этому вопросу им так и не удалось. Отец опасается, что вакцинация может навредить его сыну.

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

Ранее врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке. Специалисты отмечают, что своевременная вакцинация убережёт от тяжёлого течения любой болезни.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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