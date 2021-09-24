Суд разрешил 12-летнему мальчику привиться от ковида, несмотря на запрет отца

В городе Гронинген в Нидерландах суд вынес решение о том, что 12-летний мальчик может привиться от коронавируса, несмотря на запрет со стороны отца ребёнка.

Как пишет RTL Nieuws, большую роль в этой истории играет бабушка мальчика. У неё метастатический рак лёгких, она находится на последнем этапе своей жизни. Мальчик хотел навещать её, но боялся заразить ковидом.

В решении суда также говорится, что мать ребёнка, в отличие от отца, выступала за вакцинацию подростка, но, поскольку родители находятся в разводе, прийти к общему решению по этому вопросу им так и не удалось. Отец опасается, что вакцинация может навредить его сыну.