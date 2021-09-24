НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка после ссоры столкнула женщину с пятого этажа

Предполагаемую убийцу уже задержали. Ей грозит тюремный срок по уголовной статье.

24 сентября, 20:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Карелии 42-летняя женщина арестована по обвинению в том, что столкнула человека с балкона пятого этажа. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Случилось это на улице Антикайнена в городе Сегеже. Именно там нашли тело погибшей. Выяснилось, что она поссорилась с местной жительницей и та во время ссоры столкнула её с балкона. Упав, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемая будет находиться в СИЗО, пока идёт следствие. Ей грозит длительный тюремный срок.

В Москве годовалая малышка выпала с балкона и погибла, пока родители общались по видеосвязи

В Москве годовалая малышка выпала с балкона и погибла, пока родители общались по видеосвязи

А в Когалыме недавно мужчина в ходе ссоры вытолкнул приятеля с балкона шестого этажа. Приятели выпивали в квартире многоэтажного дома и что-то не поделили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1