Китаец быстро выпил 1,5 литра колы и вскоре умер

22-летний китаец выпил полтора литра кока-колы за десять минут, чтобы охладиться в жару. Спустя некоторое время он обратился в больницу с невыносимой болью и распухшим животом. А спустя сутки после употребления газировки внезапно умер.

Китайские врачи, пишет Daily Mail, диагностировали в ходе осмотра пневматоз (образование воздушных кист в стенке кишки) и инфаркт печени (поражение органа, вызванное сбоем в поступлении крови или кислорода). Через 12 часов состояние пациента ухудшилось, анализы показали серьёзные нарушения в работе печени, что и привело к смерти мужчины. По версии медиков из КНР, углекислый газ, скопившийся из-за столь быстро выпитого напитка, спровоцировал кислородное голодание печени и просочился в воротную вену — один из главных кровеносных сосудов органа. Что и могло стать причиной смерти.

Однако с ними не совсем согласен коллега Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона. Вероятность того, что смерть наступила в результате употребления газированного напитка, ничтожно мала, заявил учёный. Он предположил, что причиной смерти могла стать бактериальная инфекция. Профессор сказал, что, даже если постоянно пить газировку, максимум могут испортиться зубы и нарушится минерализация костей.

"Обычно такое случается, когда бактерии попадают из желудочно-кишечного тракта туда, где они не должны находиться, в данном случае — в выстилку тонкой кишки. Газ, образующийся в кишечнике, может затем просочиться в другие связанные участки тела, например в воротную вену", — утверждает Дэвис.