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Киев обвинил российских военных в провокациях во время учений Украины у Крыма

Командование ВСУ заявило, что самолёты ВС РФ якобы пересекали боевые курсы летающих мишеней.

24 сентября, 21:08
<p>Фото © Пресс-служба ВСУ</p>

Фото © Пресс-служба ВСУ

В Киеве обвинили Россию в "грубом нарушении" российскими самолётами-разведчиками порядка использования воздушного пространства в акватории Чёрного моря. По утверждению командования Воздушных сил ВСУ, Су-24МР и Ил-20 якобы неоднократно залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск.

"Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", — говорится в сообщении командования.

Действия российских военных начальник зенитных ракетных войск назвал провокацией. По его словам, Россия якобы подставила под удар свои самолёты.

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Напомним, сейчас на Украине проходят совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора" — стратегические командно-штабные учения "Объединённые усилия — 2021". Они до 30 сентября проводятся практически на всех полигонах страны и в акваториях Чёрного и Азовского морей.

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Ранее Лайф сообщал, что генерал ВСУ оценил шансы Украины "поставить Россию на колени". Вилен Мартиросян призвал народ Незалежной добиваться, чтобы Владимир Зеленский работал исключительно в интересах страны, а не других государств.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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