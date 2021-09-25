Киев обвинил российских военных в провокациях во время учений Украины у Крыма

В Киеве обвинили Россию в "грубом нарушении" российскими самолётами-разведчиками порядка использования воздушного пространства в акватории Чёрного моря. По утверждению командования Воздушных сил ВСУ, Су-24МР и Ил-20 якобы неоднократно залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск.

"Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", — говорится в сообщении командования.

Действия российских военных начальник зенитных ракетных войск назвал провокацией. По его словам, Россия якобы подставила под удар свои самолёты.

Напомним, сейчас на Украине проходят совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора" — стратегические командно-штабные учения "Объединённые усилия — 2021". Они до 30 сентября проводятся практически на всех полигонах страны и в акваториях Чёрного и Азовского морей.