Финдиректора Huawei отпустили из-под домашнего ареста в Канаде

Судья Хизер Хоумс приняла такое решение после представления запроса от канадской прокуратуры. Мэн Ваньчжоу, как отмечает телеканал, может вылететь в Китай уже сегодня, в субботу.

Ранее Лайф сообщал, что арестованная в Канаде финдиректор компании Huawei пойдёт на сделку с властями США . От Мэн Ваньчжоу американский Минюст потребовал признания отдельных нарушений в обмен на дальнейшее прекращение преследования. Ожидается, что это поможет ей наконец-то вернуться в Китай.

Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей Штатов. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года её выпустили под залог в 7 миллионов долларов США, разрешив проживать в доме её супруга в Ванкувере. Согласно решению суда, китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено было выезжать только в сопровождении охранника.