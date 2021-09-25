Британцы ринулись скупать бензин, и на некоторых АЗС ввели лимит

В Великобритании компания EG Group ввела ограничения на продажу бензина в одни руки на сумму не более 30 фунтов стерлингов (около 3000 рублей). Об этом сообщает экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд.

Brexiters wanted to go back to before the EU. Well, here we are…queues at petrol stations! #BrexitReality pic.twitter.com/ijk67jXhte — Sue💙Woke AF, Save Lives, Wear A Mask (@suehard) September 24, 2021

Как отмечается, причиной таких мер стал резко выросший спрос на топливо. Люди стали массово скупать бензин на фоне слухов о сбоях в поставках. Власти призывают людей не паниковать. В компании Shell заявили РИА "Новости", что тоже наблюдают повышенный спрос на автозаправочных станциях. Нередко он приводит к образованию очередей.

Что же касается цен на топливо в Британии, то на лимит в 30 фунтов стерлингов можно купить примерно 22 литра АИ-95, то есть он стоит примерно 130 рублей за литр.