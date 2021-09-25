НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Британцы ринулись скупать бензин, и на некоторых АЗС ввели лимит

Компания пошла на это на фоне резкого роста спроса. Водители выстраиваются в очереди ради покупки топлива.

24 сентября, 21:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/suehard/status/1441351082265886721" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@suehard</a></p>

Фото © Twitter / @suehard

В Великобритании компания EG Group ввела ограничения на продажу бензина в одни руки на сумму не более 30 фунтов стерлингов (около 3000 рублей). Об этом сообщает экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд.

Как отмечается, причиной таких мер стал резко выросший спрос на топливо. Люди стали массово скупать бензин на фоне слухов о сбоях в поставках. Власти призывают людей не паниковать. В компании Shell заявили РИА "Новости", что тоже наблюдают повышенный спрос на автозаправочных станциях. Нередко он приводит к образованию очередей.

Что же касается цен на топливо в Британии, то на лимит в 30 фунтов стерлингов можно купить примерно 22 литра АИ-95, то есть он стоит примерно 130 рублей за литр.

Джонсон объяснил британцам рекордный рост цен на газ

Джонсон объяснил британцам рекордный рост цен на газ

Ранее Лайф рассказывал, что на Западе существуют проблемы и с другим топливом. Подземные газовые хранилища в странах Евросоюза и Великобритании оказались заполнены примерно на 72%. Это минимальный показатель за последние десять лет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа из-за размещения беженцев

сегодня в 07:50

На топливном рынке появилась новая аномалия: Чем она обернётся для АЗС и как изменятся цены на бензин в октябре

вчера в 21:40

Конгрессмен предложил объявить импичмент Байдену из-за провала в Афганистане

сегодня в 22:16

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

сегодня в 22:56

"Чтобы не сидеть без толку ": Петербуржец скрестил велосипед и "Жигули"

сегодня в 22:51

Новости партнеров

Layer 1