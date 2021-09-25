Психиатр рассказала, кто наиболее подвержен постковидной депрессии

Почти треть, а именно 29% людей, которые недавно выздоровели после CoViD-19, страдают депрессией. Об этом заявила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член исполкома Российского общества психиатров профессор Наталия Петрова. Это гораздо чаще, чем после выздоровления от других вирусных заболеваний, отметила учёная.

"Выделяется синдром последствий интенсивной терапии для тех, кто переносил инфекцию в тяжёлой форме, прошёл реанимацию: психические расстройства выражаются в тревожных, депрессивных расстройствах со значительной соматогенной астенией, а частота таких расстройств может достигать 40% случаев", — рассказала Наталья Петрова в ходе прошедшей в Кирове всероссийской научно-практической конференции по психиатрии.

Кроме основной причины — биологической — расстройство психики может проявиться из-за потери работы, смерти близких людей, необходимости изоляции и даже экономического кризиса, сказала врач. При этом депрессии подвержены и здоровые люди, находящиеся дома на карантине. Эксперт уточнила, что они составляют "почти 10%".

"Чем дольше будут применяться меры изоляции, тем больше риск развития депрессии, тревоги", — отметила докладчик.

К особой группе риска Петрова отнесла работников здравоохранения, особенно медиков, работающих с высоким риском контакта с пациентами с коронавирусом.