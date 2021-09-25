В России начался сезонный рост заболеваемости. При этом пока нет точных данных о том, как ковид влияет на другие инфекции.

Возбудители гриппа продолжают циркулировать, несмотря на широкое распространение коронавируса. Медики отмечают, что, хотя в прошлом году случаи заболевания гриппом были редки, нельзя исключать, что в этом году ситуация изменится.

"Такое может быть, что вирусы "договариваются" и сосуществуют совершенно спокойно. В прошлом году у нас не было эпидемии гриппа, но я думаю, что это скорее из-за действовавших ограничительных мер — гриппу просто не оставили шансов", — отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью "Известиям".

С тем, что гриппу в прошлом году помешали противоковидные меры, согласен и гендиректор Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он подчёркивает, что, как только "гайки раскручиваются", всё возвращается в статус-кво и развивается естественным путём, как это было последние 40 лет.

Как отмечается, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила в этом году четыре штамма вируса гриппа, которые могут получить распространение. В том числе два штамма гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали. Медики призывают вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса.