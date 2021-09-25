При появлении на улицах Санкт-Петербурга жёлтого кабриолета на велосипедных педалях туристы на время забывают о других достопримечательностях Северной столицы. Как признаётся изобретатель Игорь Баронас, он не смог разорваться между любовью к двухколёсному транспорту и авто. И, чтобы всё это объединить (плюс свой мастеровой талант), петербуржец придумал велокабриолет.

"Идея у меня была такая. В обычный автомобиль поставить педали, чтобы без толку не сидеть и просто давить на педаль газа, а крутишь и тренируешься заодно. Время не теряешь в дороге", — рассказал Игорь Баронас в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Автомобиль тягой в две человеческие силы — для пассажира тоже предусмотрены педали. Вес авто — чуть больше ста килограммов. Можно разогнаться до 10–15 километров в час. Кузов и рулевая колонка — от ВАЗ-2105. Следующим этапом мастер планирует создание педальной лодки с велосипедным приводом на воздушный винт, на подводных крыльях. Как отмечает телеканал, для петербуржца остаётся непокорённым один лишь воздух. Возможно, вскоре горожане увидят в небе над Северной столицей аэроплан на педальной тяге.

Всего на счету Игоря уже больше 200 необычных изобретений. Среди последних моделей — "жёлтый архангел", железный конь высотой 185 сантиметров. Ещё есть "велотримаран" — помесь байдарки и велосипеда, двухэтажная "велокровать", а также маленький велосипед. Он зафиксирован в Книге рекордов России — 50 сантиметров в длину и 40 — в высоту. Есть также особая гордость для изобретателя — железный конь для мальчика с ДЦП, изготовленный по заказу отца ребёнка. Кроме того, он выполняет заказы и для кинематографа. Его работы можно увидеть в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", в котором играют Игорь Петренко и Андрей Панин. Для фильма "Дуэлянт" с Владимиром Машковым мастер собрал почти копию велосипеда Макмиллана 1860 года.