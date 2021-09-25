Определена предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Предварительной причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов "Русич-10" и Tahsin Imamoglu в проливе Босфор стал отказ рулевого управления судна под флагом Турции. Об этом сообщили в судоходной компании "Волжское пароходство".

Уточняется, что на борту российского танкера находилось 11 человек. Никто из них не пострадал, однако у корабля присутствуют незначительные повреждения, которые, впрочем, не привели к водотёчности и разливу топлива. Всё произошло утром по местному времени, когда "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в Таганрог под погрузку.