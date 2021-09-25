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Определена предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

На борту российского судна было 11 человек, никто из них не пострадал. А вот корабль получил незначительные повреждения.

25 сентября, 09:38
<p>Скриншот видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/HaberGlobal/status/1441653870820610055" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HaberGlobal</a></p>

Скриншот видео © Twitter / HaberGlobal

Предварительной причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов "Русич-10" и Tahsin Imamoglu в проливе Босфор стал отказ рулевого управления судна под флагом Турции. Об этом сообщили в судоходной компании "Волжское пароходство".

"По предварительным данным, произошёл отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Уточняется, что на борту российского танкера находилось 11 человек. Никто из них не пострадал, однако у корабля присутствуют незначительные повреждения, которые, впрочем, не привели к водотёчности и разливу топлива. Всё произошло утром по местному времени, когда "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в Таганрог под погрузку.

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Напомним, информацию о столкновении сухогрузов в Босфоре предоставила береговая охрана в Турции. В район столкновения судов были направлены буксиры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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