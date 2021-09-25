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США ищут подрядчика, который уличит Россию, Китай и КНДР в "незаконной деятельности"

Вашингтон намерен получить отсортированные данные, собранные со всего мира и относящиеся к судебной, корпоративной, морской, авиационной и торговой сферам.

25 сентября, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Департамент Военно-воздушных сил Соединённых Штатов ищет подрядчика для сбора информации об "оборонной и незаконной деятельности" правительств КНДР, КНР и России. Об этом сообщает RT со ссылкой на информационный запрос.

Отмечается, что обязанностью поставщика является предоставление "уникальных и/или редких обработанных данных, относящихся к оборонной и незаконной деятельности правительств Северной Кореи, Китая и России". Информация должна быть передана в течение 30 дней с момента заключения контракта. А также подрядчик обязан дать инструкции о методах сбора и расшифровки данных.

"Кроме того, поставщик услуг предоставит информацию об аналитических процессах и методологии, в том числе о ряде аналитических программ, включая, в частности, различные виды географических информационных систем, социальных сетей, средств статистического анализа, а также методов обработки естественного языка и машинного обучения, которые позволяют аналитикам извлекать информацию и смысл из неупорядоченных данных", — говорится в запросе ведомства.

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Согласно его описанию, США хотят получить отсортированные данные, собранные со всего мира и относящиеся к судебной, корпоративной, морской, авиационной и торговой сферам.

Ранее Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США запросило "лёгкие" данные о геолокации по России, Китаю, а также по странам Центральной и Южной Америки.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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