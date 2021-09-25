НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генпрокурор Украины заявила о затягивании рассмотрения дела о катастрофе Ан-26

По словам главы ведомства, ещё 5 мая сторонам был предоставлен доступ к собранным материалам. При этом один подозреваемый совершенно не ознакомился с делом.

25 сентября, 09:23
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV

Расследование катастрофы самолёта Ан-26, которая произошла 25 сентября 2020 года возле Чугуева Харьковской области, находится "за полшага" от суда, однако процесс затягивается из-за защиты бывшего командующего Воздушными силами ВСУ. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Годовщина катастрофы самолёта Ан-26 под Харьковом: дело за полшага до суда", — написала она в "Фейсбуке".

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае расчистили площадку для вертолёта

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае расчистили площадку для вертолёта

Венедиктова отметила, что следствие по делу было завершено за семь месяцев и 10 дней — собрано более 60 томов материалов дела. В качестве подозреваемых в нарушении правил полётов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлёкшем катастрофу и тяжёлые последствия, и в небрежном отношении к службе выступили шесть военных должностных лиц. Среди них руководитель полётами, проходившими в день трагедии в воинской части А4014, заместитель командира этой части по лётной подготовке, замкомандира части, командир части, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушными силами ВСУ.

По данным следствия, подозреваемые допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об эксплуатации летательного аппарата. Отмечается, что взлёт с "конвейера" был не предусмотрен руководством, а на борту самолёта находились люди, которых там вообще не должно было быть. Кроме того, был нарушен порядок лётной подготовки курсантов, а уровень подготовки пилотов, инструкторов, учебный процесс и соблюдение мер безопасности недостаточно контролировались.

Венедиктова подчеркнула, что доступ к собранным материалам сторонам дела был предоставлен ещё 5 мая. Ознакомление с ними уже завершили все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники. Ещё один фигурант дела и его адвокат находятся на завершающем этапе. При этом генпрокурор отметила, что подозреваемый, который уже уволен с поста командующего Воздушными силами ВСУ, ни разу не пришёл в Государственное бюро расследований и не знаком с материалами дела. Кроме того, его защита затягивает рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, подавая многочисленные прошения и отводы.

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ка-27

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ка-27

Генпрокурор отметила, что 20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника бывшего командующего Воздушными силами ВСУ на сообщение о подозрении.

"Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт ещё не направлен в суд", — добавила Венедиктова.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября 2020 года недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Один чудом спасся. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1