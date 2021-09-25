Генпрокурор Украины заявила о затягивании рассмотрения дела о катастрофе Ан-26

Расследование катастрофы самолёта Ан-26, которая произошла 25 сентября 2020 года возле Чугуева Харьковской области, находится "за полшага" от суда, однако процесс затягивается из-за защиты бывшего командующего Воздушными силами ВСУ. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Годовщина катастрофы самолёта Ан-26 под Харьковом: дело за полшага до суда", — написала она в "Фейсбуке".

Венедиктова отметила, что следствие по делу было завершено за семь месяцев и 10 дней — собрано более 60 томов материалов дела. В качестве подозреваемых в нарушении правил полётов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлёкшем катастрофу и тяжёлые последствия, и в небрежном отношении к службе выступили шесть военных должностных лиц. Среди них руководитель полётами, проходившими в день трагедии в воинской части А4014, заместитель командира этой части по лётной подготовке, замкомандира части, командир части, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушными силами ВСУ.

По данным следствия, подозреваемые допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об эксплуатации летательного аппарата. Отмечается, что взлёт с "конвейера" был не предусмотрен руководством, а на борту самолёта находились люди, которых там вообще не должно было быть. Кроме того, был нарушен порядок лётной подготовки курсантов, а уровень подготовки пилотов, инструкторов, учебный процесс и соблюдение мер безопасности недостаточно контролировались.

Венедиктова подчеркнула, что доступ к собранным материалам сторонам дела был предоставлен ещё 5 мая. Ознакомление с ними уже завершили все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники. Ещё один фигурант дела и его адвокат находятся на завершающем этапе. При этом генпрокурор отметила, что подозреваемый, который уже уволен с поста командующего Воздушными силами ВСУ, ни разу не пришёл в Государственное бюро расследований и не знаком с материалами дела. Кроме того, его защита затягивает рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, подавая многочисленные прошения и отводы.

Генпрокурор отметила, что 20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника бывшего командующего Воздушными силами ВСУ на сообщение о подозрении.

"Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт ещё не направлен в суд", — добавила Венедиктова.