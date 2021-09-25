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В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает свыше 800 человек

Общее количество пациентов в нашей стране, которые скончались после заражения инфекцией, за всё время пандемии составляет 203 095 человек.

25 сентября, 09:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

За минувшие сутки в России в результате вызванных коронавирусом осложнений скончалось 822 пациента против 828 днём ранее. Таким образом, в стране пятый день подряд выявили более 800 смертей от ковида. Как сообщили в федеральном оперштабе, в последний раз такое количество смертей фиксировалось в середине августа.

В общей сложности количество погибших от инфекции за всё время с начала эпидемии увеличилось до 203 095. По словам экспертов, условная летальность заболевания выросла до 2,75%. Отметим, что число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 63, на 50 — в Санкт-Петербурге, 40 — в Свердловской области, 34 — в Краснодарском крае, 30 — в Нижегородской области, по 28 — в Пермском и Ставропольском краях.

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Сегодня в России впервые с 14 августа выявили более 22 тысяч заразившихся ковидом. Тройка лидеров по числу новых случаев не изменилась: Москва (3211), Санкт-Петербург (1907) и Подмосковье (1106). Выздоровело за сутки 16 325 пациентов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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