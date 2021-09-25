В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает свыше 800 человек

За минувшие сутки в России в результате вызванных коронавирусом осложнений скончалось 822 пациента против 828 днём ранее. Таким образом, в стране пятый день подряд выявили более 800 смертей от ковида. Как сообщили в федеральном оперштабе, в последний раз такое количество смертей фиксировалось в середине августа.

В общей сложности количество погибших от инфекции за всё время с начала эпидемии увеличилось до 203 095. По словам экспертов, условная летальность заболевания выросла до 2,75%. Отметим, что число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 63, на 50 — в Санкт-Петербурге, 40 — в Свердловской области, 34 — в Краснодарском крае, 30 — в Нижегородской области, по 28 — в Пермском и Ставропольском краях.