Кто из привитых больше других рискует подхватить ковид, раскрыл иммунолог

Вероятность заразиться коронавирусом, особенно с учётом нынешнего роста заболеваемости и распространения штамма "дельта", даже у вакцинированных людей довольно высока. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с kp.ru.

"Прежде всего важно понимать: эффективность существующих сейчас вакцин именно против заражения существенно ниже, чем против тяжёлых осложнений CoViD-19. <...> Можно назвать категории людей и обстоятельства повышенного риска [заражения], исходя из текущих клинических наблюдений и медицинской теоретической базы в целом", — отметил медик.

Так, по словам Крючкова, заразиться коронавирусом даже после прививки могут люди с ослабленным иммунитетом, которых в медицине называют "пациентами с первичными и вторичными иммунодефицитами". К первичным относятся некоторые генетические заболевания, а вторичные возможны при тяжёлых хронических заболеваниях, длительном приёме подавляющих иммунитет лекарств, ВИЧ-инфекции, выраженных нарушениях питания и так далее. В эту категорию также входят онкобольные, проходящие лучевую или химиотерапию.

В зоне повышенного риска заражения находятся и люди, регулярно или постоянно принимающие противовоспалительные гормональные препараты, так как лекарства подавляют работу иммунной системы и любая вакцина, как правило, даёт более слабую защиту. Кроме того, речь идёт о людях старшего возраста. Как пояснил Крючков, начиная примерно с 70–75 лет вакцинация даёт более слабый эффект из-за общего старения организма.

Иммунолог отметил, что большой риск заразиться коронавирусом после прививки есть и у пациентов с серьёзными хроническими заболеваниями, у которых недуг не находится под контролем.

"У таких пациентов не только выше риск заражения, но и угроза тяжёлых осложнений коронавируса даже при наличии прививки будет выше", — предупредил специалист.

Он отметил, что заразиться рискуют и те люди, у которых прошёл длительный срок после первичной вакцинации. Уточняется, что в среднем через полгода после прививки необходимый для полноценной защиты организма уровень антител заметно снижается. При этом у некоторых людей иммунная защита ослабевает раньше из-за индивидуальных особенностей.

Кроме того, по словам Крючкова, есть более слабые вакцины, что подтверждается исследованиями. Так, мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) и некоторые аденовирусные (например, AstraZeneca) дают более сильную защиту, чем прививки на основе "убитого" вируса, такие как китайские Sinovac и Sinopharm.

"По данным, которые у нас есть на сегодня, "Спутник V" даёт наиболее мощную защиту среди всех зарегистрированных российских вакцин. Притом что у этой прививки и наиболее выраженные и частые побочные эффекты — по наблюдениям, гриппоподобный синдром и другие реакции встречаются почти у каждого второго вакцинированного", — отметил иммунолог.

Кроме того, в группу повышенного риска заражения коронавирусом попадают все те, кто оказывается в закрытом помещении с большим количеством людей. Речь идёт об общественном транспорте, кафе и ресторанах, театрах, кинотеатрах и концертных залах. Эксперт подчеркнул, что в таких местах обязательно нужно надевать маски или респираторы.