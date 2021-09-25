Страны "Четвёрки" договорились выпустить минимум миллиард вакцин от ковида к 2022 году
Кроме того, участники союза QUAD, в который входят США, Япония, Индия и Австралия, сделали заявление о возможном проведении учений по борьбе с пандемией.
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Лидеры США, Японии, Индии и Австралии, собравшиеся в минувшую пятницу на первый очный саммит в формате QUAD, договорились произвести как минимум один миллиард вакцин от коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Индии.
"Лидеры QUAD приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счёт наших инвестиций в QUAD, по крайней мере одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против CoViD-19 к концу 2022 года", — указано в сообщении.
Уточняется, что четвёрка вышеперечисленных стран обязалась пожертвовать более 1,2 миллиарда доз антиковидных вакцин в дополнение к препаратам, финансируемым через систему глобального доступа к вакцинам (COVAX). Отмечается, что в рамках этих обязательств в страны Индо-Тихоокеанского региона уже было поставлено около 79 миллионов доз.
Также лидеры стран поприветствовали заявление Индии о возобновлении с октября поставок антиковидных вакцин, в том числе в рамках COVAX. В свою очередь Австралия и Япония обязались финансировать обеспечение вакцинами стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, участники саммита договорились и о возможном проведении учений по борьбе с пандемией в следующем году.
"Мы также будем укреплять наше научно-техническое сотрудничество в области клинических испытаний и геномного надзора, чтобы мы могли ускорить наши усилия по прекращению этой пандемии и повышению безопасности здравоохранения", — подчёркивается в заявлении.
Добавим, что формат QUAD был создан в 2007 году по инициативе премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально он использовался как неформальный консультативный альянс четырёх государств, разделяющих ценности Индо-Тихоокеанского региона. С обострением отношений между США и Китаем востребованность QUAD значительно возросла.
А ранее учёные допустили, что коронавирус и грипп этой осенью атакуют вместе. В России уже начался сезонный рост заболеваемости. При этом пока нет точных данных о том, как ковид влияет на другие инфекции.
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