Страны "Четвёрки" договорились выпустить минимум миллиард вакцин от ковида к 2022 году

Лидеры США, Японии, Индии и Австралии, собравшиеся в минувшую пятницу на первый очный саммит в формате QUAD, договорились произвести как минимум один миллиард вакцин от коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Индии.

"Лидеры QUAD приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счёт наших инвестиций в QUAD, по крайней мере одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против CoViD-19 к концу 2022 года", — указано в сообщении.

Уточняется, что четвёрка вышеперечисленных стран обязалась пожертвовать более 1,2 миллиарда доз антиковидных вакцин в дополнение к препаратам, финансируемым через систему глобального доступа к вакцинам (COVAX). Отмечается, что в рамках этих обязательств в страны Индо-Тихоокеанского региона уже было поставлено около 79 миллионов доз.

Также лидеры стран поприветствовали заявление Индии о возобновлении с октября поставок антиковидных вакцин, в том числе в рамках COVAX. В свою очередь Австралия и Япония обязались финансировать обеспечение вакцинами стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, участники саммита договорились и о возможном проведении учений по борьбе с пандемией в следующем году.

"Мы также будем укреплять наше научно-техническое сотрудничество в области клинических испытаний и геномного надзора, чтобы мы могли ускорить наши усилия по прекращению этой пандемии и повышению безопасности здравоохранения", — подчёркивается в заявлении.

Добавим, что формат QUAD был создан в 2007 году по инициативе премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально он использовался как неформальный консультативный альянс четырёх государств, разделяющих ценности Индо-Тихоокеанского региона. С обострением отношений между США и Китаем востребованность QUAD значительно возросла.