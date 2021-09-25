Врач рассказала, как привести в сознание человека с резко упавшим давлением

В случае резко упавшего давления у человека прежде всего необходимо проверить пульс и дыхание. Такой совет дала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

В беседе с Пятым каналом она напомнила, что симптомами резкого падения артериального давления являются бледные губы, кожа, слизистые оболочки. В случае отсутствия у человека с такими симптомами пульса и дыхания медик рекомендует сразу же начинать реанимацию, после чего вызвать скорую помощь.

Если же пульс и дыхание фиксируются, то Гаврилюк советует положить человека, поднять ему ноги выше головы, согреть. Это вернёт больного в сознание.

"Такие методы часто приводят к появлению хотя бы сознания", — рассказала врач.

Но, как только больной почувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин внезапного ухудшения здоровья.