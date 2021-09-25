Врач рассказала, как привести в сознание человека с резко упавшим давлением
Как только больной почувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин внезапного ухудшения здоровья.
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В случае резко упавшего давления у человека прежде всего необходимо проверить пульс и дыхание. Такой совет дала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.
В беседе с Пятым каналом она напомнила, что симптомами резкого падения артериального давления являются бледные губы, кожа, слизистые оболочки. В случае отсутствия у человека с такими симптомами пульса и дыхания медик рекомендует сразу же начинать реанимацию, после чего вызвать скорую помощь.
Если же пульс и дыхание фиксируются, то Гаврилюк советует положить человека, поднять ему ноги выше головы, согреть. Это вернёт больного в сознание.
"Такие методы часто приводят к появлению хотя бы сознания", — рассказала врач.
Но, как только больной почувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин внезапного ухудшения здоровья.
А ранее другой кардиолог перечислила способы снизить давление без таблеток. Доктор пояснила, что при первой степени артериальной гипертонии медикаментозная терапия необязательна.
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