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Врач рассказала, как привести в сознание человека с резко упавшим давлением

Как только больной почувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин внезапного ухудшения здоровья.

25 сентября, 01:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае резко упавшего давления у человека прежде всего необходимо проверить пульс и дыхание. Такой совет дала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

В беседе с Пятым каналом она напомнила, что симптомами резкого падения артериального давления являются бледные губы, кожа, слизистые оболочки. В случае отсутствия у человека с такими симптомами пульса и дыхания медик рекомендует сразу же начинать реанимацию, после чего вызвать скорую помощь.

Если же пульс и дыхание фиксируются, то Гаврилюк советует положить человека, поднять ему ноги выше головы, согреть. Это вернёт больного в сознание.

"Такие методы часто приводят к появлению хотя бы сознания", — рассказала врач.

Но, как только больной почувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин внезапного ухудшения здоровья.

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А ранее другой кардиолог перечислила способы снизить давление без таблеток. Доктор пояснила, что при первой степени артериальной гипертонии медикаментозная терапия необязательна.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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