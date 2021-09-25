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Обменялись: Китай отпустил двух канадцев на фоне новостей об освобождённом финдиректоре Huawei

Топ-менеджер китайской компании была взята под стражу в 2018 году, тогда же в КНР начали задерживать канадцев.

25 сентября, 01:04
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Из Китая вылетели задержанные там в 2018 году канадцы Майкл Ковриг и Майлк Спэйвор. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Около 12 минут назад (около 03:45 мск. — Прим. ред.) самолёт, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и отправился домой", — сказал Трюдо в видеообращении, которое показывали по телеканалам.

Изначально задержание Коврига и Спэйвора было связано с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Накануне Ваньчжоу заключила сделку с американским правосудием и была освобождена из-под домашнего ареста, стало известно о её намерении вернуться домой.

В Китае с момента ареста финдиректора Huawei задержаны 13 канадцев

В Китае с момента ареста финдиректора Huawei задержаны 13 канадцев

Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей Штатов. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года её выпустили под залог в семь миллионов долларов США, разрешив проживать в доме её супруга в Ванкувере. Согласно решению суда, китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено было выезжать только в сопровождении охранника.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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