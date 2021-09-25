"Около 12 минут назад (около 03:45 мск. — Прим. ред.) самолёт, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и отправился домой", — сказал Трюдо в видеообращении, которое показывали по телеканалам.

Изначально задержание Коврига и Спэйвора было связано с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Накануне Ваньчжоу заключила сделку с американским правосудием и была освобождена из-под домашнего ареста, стало известно о её намерении вернуться домой.

Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей Штатов. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года её выпустили под залог в семь миллионов долларов США, разрешив проживать в доме её супруга в Ванкувере. Согласно решению суда, китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено было выезжать только в сопровождении охранника.