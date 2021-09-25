Способ закрыть для России Атлантический океан предложили в американских СМИ

Возобновление работы американской военной базы в Исландии позволит перекрыть российским силам доступ к Атлантическому океану. С такой идеей выступил обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди.

Речь идёт о базе, закрытой ещё в 2006 году. Как отмечается, НАТО начинает уделять всё больше внимания этому объекту из-за якобы возросшей активности России в этом регионе. Так, в 2018 и 2020 годах США в сумме выделили более 50 миллионов долларов на развитие и реконструкцию инфраструктуры.

"С помощью авиабазы Кеблавик под Рейкьявиком американские самолёты будут следить за пространством между Гренландией, Исландией и Британскими островами, которое могущественный Военно-морской флот России может использовать для проникновения в Атлантический океан", — пишет Вуди.

Он считает, что США возобновят там полёты патрульных самолётов Boeing P-8 Poseidon, которые могут быть использованы против подлодок противника.