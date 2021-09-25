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Немецкий телеканал случайно показал данные экзитполов за два дня до выборов

Пока не известно, основаны ли эти цифры на каких-либо конкретных данных или их просто выдумали.

25 сентября, 00:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/_wunschbrunnen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Der Online-Wunschbrunnen</a></p>

Фото © Twitter / Der Online-Wunschbrunnen

Немецкий телеканал ARD по ошибке опубликовал некие результаты экзитполов по итогам выборов в бундестаг. Причём самих выборов ещё не было — они состоятся только завтра. На это обратил внимание пользователь "Твиттера" Der Online-Wunschbrunnen, который опубликовал в своём аккаунте видео экрана телевизора с бегущей строкой внизу "Экзитполы на выборах в бундестаг на 17:46".

Как пишет газета Bild, по этим данным телеканала ARD лидером стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 22,7%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) занял второе место и набрал 22,1%. Свободной демократической партии якобы досталось 13,2%, а "Альтернативе для Германии" — 10%. Затем, спустя несколько секунд, бегущая строка пропала, не успев показать результаты остальных партий. Сам телеканал пока никак не комментировал случившееся.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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