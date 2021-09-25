Немецкий телеканал случайно показал данные экзитполов за два дня до выборов

Немецкий телеканал ARD по ошибке опубликовал некие результаты экзитполов по итогам выборов в бундестаг. Причём самих выборов ещё не было — они состоятся только завтра. На это обратил внимание пользователь "Твиттера" Der Online-Wunschbrunnen, который опубликовал в своём аккаунте видео экрана телевизора с бегущей строкой внизу "Экзитполы на выборах в бундестаг на 17:46".

Heute ist Freitag, der 24.09.2021. Müssen wir beunruhigt sein, wenn bei #gefragtgejagt in der #ARD bereits Hochrechnungen zur Bundestagswahl durchs Bild laufen? 🤔

Wissen die schon wieder mehr als wir? 🤫 pic.twitter.com/4YkYg5hTah — Der Online-Wunschbrunnen (@_wunschbrunnen) September 24, 2021

Как пишет газета Bild, по этим данным телеканала ARD лидером стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 22,7%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) занял второе место и набрал 22,1%. Свободной демократической партии якобы досталось 13,2%, а "Альтернативе для Германии" — 10%. Затем, спустя несколько секунд, бегущая строка пропала, не успев показать результаты остальных партий. Сам телеканал пока никак не комментировал случившееся.