Лавров и генсек ООН обсудили Украину и Афганистан

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили среди прочего ситуацию в Афганистане и на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

"Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.