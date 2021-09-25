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Лавров и генсек ООН обсудили Украину и Афганистан

Российский министр находится в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций.

25 сентября, 00:08
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MariaVladimirovnaZakharova</a></p>

Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили среди прочего ситуацию в Афганистане и на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

"Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.

Глава МИД Мали не увидел необходимости обсуждать тему российской ЧВК

Глава МИД Мали не увидел необходимости обсуждать тему российской ЧВК

А ранее Лайф рассказывал, что Лавров провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Они обсудили среди прочего ситуацию в Мали.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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