Лавров и генсек ООН обсудили Украину и Афганистан
Российский министр находится в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций.
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили среди прочего ситуацию в Афганистане и на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
"Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф рассказывал, что Лавров провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Они обсудили среди прочего ситуацию в Мали.
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