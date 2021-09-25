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Стала известна причина внезапной смерти актёра из "Прослушки"

Уильямса обнаружили мёртвым в гостиной его пентхауса в Нью-Йорке, а рядом был некий порошок.

24 сентября, 23:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bkbmg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bkbmg</a></p>

Фото © Instagram / bkbmg

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс, известный по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", скончался от передозировки наркотиков. К такому выводу пришли судмедэксперты.

Как пишет New York Times, в крови актёра нашли сразу три вида наркотиков: героин, кокаин и фентанил. Он ранее открыто заявлял о своей борьбе с наркотиками в многочисленных интервью.

Издание подчёркивает, что невозможно узнать, какой из наркотиков, обнаруженных в крови Уильямса, стал причиной его смерти, возможно, виновата их смертельная комбинация. Так, фентанил в составе как героина, так и кокаина представляет собой смертельную угрозу.

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Напомним, что Майкла Кеннета Уильямса нашли мёртвым в гостиной пентхауса. Рядом с ним был обнаружен порошок. По словам полицейских, в квартире был полный порядок, никаких следов взлома или борьбы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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