Стала известна причина внезапной смерти актёра из "Прослушки"

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс, известный по сериалам "Подпольная империя" и "Прослушка", скончался от передозировки наркотиков. К такому выводу пришли судмедэксперты.

Как пишет New York Times, в крови актёра нашли сразу три вида наркотиков: героин, кокаин и фентанил. Он ранее открыто заявлял о своей борьбе с наркотиками в многочисленных интервью.

Издание подчёркивает, что невозможно узнать, какой из наркотиков, обнаруженных в крови Уильямса, стал причиной его смерти, возможно, виновата их смертельная комбинация. Так, фентанил в составе как героина, так и кокаина представляет собой смертельную угрозу.