Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства, заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы — ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Он считает, что в миграционной службе Украины "за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил на Украине". По его словам, абсолютно любой террорист может беспрепятственно нарушать границы страны и даже взрывать что угодно. "И всё это проходит на глазах у всех", — заключил политик. По его мнению, причина в коррупции в правоохранительных органах.