Глава МИД Мали не увидел необходимости обсуждать тему российской ЧВК
Министр заявил, что на повестке лишь сотрудничество с Москвой, о нём и идёт речь на двусторонних переговорах.
Абдулай Диоп и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / АР
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не видит необходимости обсуждать с Россией сообщения о переброске в его страну бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом он заявил в пятницу после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
"Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", — отметил глава МИД Мали.
А ранее Лайф рассказывал, что Сергей Лавров обсудил ситуацию в Мали с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
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