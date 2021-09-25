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Глава МИД Мали не увидел необходимости обсуждать тему российской ЧВК

Министр заявил, что на повестке лишь сотрудничество с Москвой, о нём и идёт речь на двусторонних переговорах.

24 сентября, 23:27
<p>Абдулай Диоп и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / АР</p>

Абдулай Диоп и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / АР

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не видит необходимости обсуждать с Россией сообщения о переброске в его страну бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом он заявил в пятницу после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

"Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", — отметил глава МИД Мали.

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А ранее Лайф рассказывал, что Сергей Лавров обсудил ситуацию в Мали с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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