Глава МИД Мали не увидел необходимости обсуждать тему российской ЧВК

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не видит необходимости обсуждать с Россией сообщения о переброске в его страну бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом он заявил в пятницу после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

"Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", — отметил глава МИД Мали.