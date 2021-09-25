При тяжёлом течении постковидного синдрома возможен целый ряд неврологических нарушений. Например, человек может испытывать настолько сильную усталость, что не способен встать с кровати. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Состояния бывают достаточно серьёзные, например синдром хронической усталости. У него безобидное название, а реально — это человек просто лежит в кровати и не в состоянии встать с неё. До такой степени слабость и усталость", — сказал врач в интервью Ura.ru.

По его словам, также нарушения нередко приводят к тому, что человек хуже запоминает и концентрируется. Это может влиять на его повседневную жизнь: придя на работу, переболевший попросту не может понять, зачем он пришёл и что должен сделать.

"Болезненное состояние. Внешне человек всё тот же самый, а изнутри совершенно другой. По внутренним органам тоже проблемы бывают", — говорит медик.