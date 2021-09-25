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Зеленскому усилили кортеж после покушения на его советника

Также на Украине вводится на ближайшие две недели особый режим работы полиции — "в связи с ухудшением криминогенной обстановки".

25 сентября, 00:08
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после покушения на его советника Сергея Шефира усилили кортеж — увеличили количество сопровождающих главу государства авто, появились мигалки и сирены. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин... Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21:00", — говорится в публикации.

Также с 25 сентября по 8 октября на Украине будет действовать усиленный режим работы полиции. Он вводится "в связи с обострением криминогенной обстановки" и необходимостью стабилизировать её с помощью профилактических мероприятий, говорится в соответствующем приказе ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него. Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.

Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, водитель ранен, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых "русский след".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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