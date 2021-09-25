Зеленскому усилили кортеж после покушения на его советника

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после покушения на его советника Сергея Шефира усилили кортеж — увеличили количество сопровождающих главу государства авто, появились мигалки и сирены. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин... Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21:00", — говорится в публикации.

Также с 25 сентября по 8 октября на Украине будет действовать усиленный режим работы полиции. Он вводится "в связи с обострением криминогенной обстановки" и необходимостью стабилизировать её с помощью профилактических мероприятий, говорится в соответствующем приказе ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него. Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.