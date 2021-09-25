Каким регионам России может грозить новая волна ковида, пояснил вирусолог

Наибольший рост заболеваемости коронавирусом может произойти в регионах, где нет достаточного уровня коллективного иммунитета. Предпосылки для этого уже есть, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачёв. Причём ожидать его можно уже в самое ближайшее время, уточнил специалист.

"В большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет", — сказал Скулачёв в интервью радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что в небольших городах не было такой серьёзной эпидемии, как в столичных регионах. Поэтому туда может попасть штамм "дельта", что и даст подъём статистики заболеваемости, сказал Скулачёв. В то же время рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас фиксируется в некоторых регионах, нельзя назвать началом новой волны. В заключение специалист напомнил, что оптимальный способ снизить риск заболевания — это вакцинация.

"Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты — в университеты. Кроме того, похолодание влияет на распространение вируса в том плане, что люди начали меньше проветривать помещения, что привело к тому, что вирус лучше передаётся", — пояснил Максим Скулачёв.