Каким регионам России может грозить новая волна ковида, пояснил вирусолог
Врач заострил внимание на распространении штамма "дельта". Попав на "благоприятную почву", он и даст новый подъём статистики заражения.
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Наибольший рост заболеваемости коронавирусом может произойти в регионах, где нет достаточного уровня коллективного иммунитета. Предпосылки для этого уже есть, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачёв. Причём ожидать его можно уже в самое ближайшее время, уточнил специалист.
"В большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет", — сказал Скулачёв в интервью радио Sputnik.
Вирусолог отметил, что в небольших городах не было такой серьёзной эпидемии, как в столичных регионах. Поэтому туда может попасть штамм "дельта", что и даст подъём статистики заболеваемости, сказал Скулачёв. В то же время рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас фиксируется в некоторых регионах, нельзя назвать началом новой волны. В заключение специалист напомнил, что оптимальный способ снизить риск заболевания — это вакцинация.
"Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты — в университеты. Кроме того, похолодание влияет на распространение вируса в том плане, что люди начали меньше проветривать помещения, что привело к тому, что вирус лучше передаётся", — пояснил Максим Скулачёв.
Ранее Лайф писал, что эпидемиолог рассказал, как ослабить осеннюю вспышку коронавируса. Учёный выразил надежду, что количество тяжёлых случаев болезни снизится благодаря вакцинации, однако это не отменяет необходимости масочного режима.
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