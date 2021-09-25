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Пушков назвал Зеленского мечущимся по мировым площадкам и умоляющим президентом

Сенатор подчеркнул, что Запад на самом деле не хочет видеть Киев ни в Евросоюзе, ни в НАТО.

25 сентября, 01:01
<p>Фото © Телеграм-канал / Алексей Пушков</p>

Фото © Телеграм-канал / Алексей Пушков

Вместо того чтобы заниматься реформами, президент Украины Владимир Зеленский мечется по политическим площадкам. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя доклад Счётной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности властей Незалежной в борьбе с коррупцией.

"Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор отмечает, что ещё в 2015 году в Париже "на высоком уровне" ему говорили, что Европа не будет "вкачивать" деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится. По мнению политика, оно не изменилось.

"Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадёжными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик", — высказывается Пушков.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский объяснил, почему НАТО будет слабее без Украины. В качестве примера он привёл ситуацию с AUKUS, в результате которой возникли трения в отношениях США и Европы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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