Пушков назвал Зеленского мечущимся по мировым площадкам и умоляющим президентом

Вместо того чтобы заниматься реформами, президент Украины Владимир Зеленский мечется по политическим площадкам. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя доклад Счётной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности властей Незалежной в борьбе с коррупцией.

"Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор отмечает, что ещё в 2015 году в Париже "на высоком уровне" ему говорили, что Европа не будет "вкачивать" деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится. По мнению политика, оно не изменилось.

"Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадёжными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик", — высказывается Пушков.