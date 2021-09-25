Как сообщает издание, женщина-адвокат получила ранение в результате перестрелки между полицией и нападавшими. На кадрах из Сети видно, как некая женщина в деловой одежде испуганно выскакивает из зала суда и прячется за дверью, позже она держится за ногу. Также газета сообщает, что Джитендер Гоги был одним из самых разыскиваемых в стране преступников. Он обвинялся в убийствах и вымогательствах и стал целью многих банд. В ходе противостояния между группировками Джитендера и Тиллу погибло как минимум 25 человек.