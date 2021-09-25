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Выдавали себя за адвокатов: В Индии киллеры расстреляли мафиози прямо в здании суда

Джитендер Гоги был одним из самых разыскиваемых в стране преступников. Он обвинялся в убийствах и вымогательствах и был целью для многих банд.

25 сентября, 01:42

В Индии киллеры расстреляли мафиози прямо в здании суда. Видео © Соцсети

Главу индийской преступной группировки Джитендера Гоги убили члены конкурирующей банды, проникнув в здание суда под видом адвокатов. Сами нападавшие также были застрелены. Преступление было совершено на глазах у десятков людей, сообщает газета Times of India.

"Два преступника открыли огонь по гангстеру Джитендеру Гоги, когда его доставили в Рохинисуд для слушания дела. В ответ полиция застрелила обоих нападавших", — приводит комментарий комиссара полиции Дели Ракеша Астаны газета.

Как сообщает издание, женщина-адвокат получила ранение в результате перестрелки между полицией и нападавшими. На кадрах из Сети видно, как некая женщина в деловой одежде испуганно выскакивает из зала суда и прячется за дверью, позже она держится за ногу. Также газета сообщает, что Джитендер Гоги был одним из самых разыскиваемых в стране преступников. Он обвинялся в убийствах и вымогательствах и стал целью многих банд. В ходе противостояния между группировками Джитендера и Тиллу погибло как минимум 25 человек.

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Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

Ранее Лайф писал, что неизвестный открыл стрельбу по посетителям супермаркета в Теннесси. Посетителям пришлось спасаться бегством. Стрелок вскоре был найден мёртвым — покончил с жизнью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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