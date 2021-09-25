Китайский блогер нашёл, где скрывается настоящая вкусная русская кухня

Российская столовая — это не закрытое корпоративное помещение для питания, а целый пласт культуры, доступный для любого человека "с улицы", восторженно рассказывает соотечественникам блогер из Китая. На интернет-платформе WeChat он поделился секретом, где можно вкусно и сытно поесть в России. Но предварительно просил отказаться от стереотипа, что лучшие места — это всегда рестораны.

"В России культура столовых шагнула далеко вперёд. Причём в одних столовых будут стоять самые простые столы и стулья, а в других — уютные столики с диванчиками и оригинальные украшения интерьера. Сидя в таком месте, забываешь, что находишься в обычной столовой", — пишет блогер.

Восторженный путешественник рассказывает о посещении мест общественного питания в России, начиная с очереди. Он советует брать два кусочка хлеба. И дарит лайфхак — очередь сама тебя продвинет, а ты пока рассматривай ассортимент, от которого разбегаются глаза. Из выпечки иностранец отмечает пирожки с капустой. Из салатов — лёгкий овощной. Работницу столовой по ту сторону раздаточного прилавка он ласково называет "тётушка".

"Тётушка попросит вас выбрать суп. В российской столовой можно встретить практически все традиционные блюда русской кухни. Самыми популярными супами являются борщ, уха и куриный бульон. Обязательно попробуйте борщ", — советует житель Китая.

Четырьмя столпами русского гарнира иностранец называет картофель, макароны, рис и гречку. Он подробно описывает многообразие первых и вторых блюд, а также высказывает догадки о происхождении русского чаепития: "Возможно, сладкие десерты — это одна из причин, почему русские так любят пить чай". В заключение китайский гражданин восторгается стоимостью обеда — 50 юаней, или около 550 рублей. При этом предупреждает: "Вы наедитесь до такой степени, что, выходя из столовой, вам придётся придерживать живот".