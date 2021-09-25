Диетолог рассказала, какой чай может привести к раку

Чай может стать причиной развития онкологических заболеваний, предупредила врач – диетолог-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян. Чересчур высокая температура напитка повреждает пищевод и гортань. Хотя принято считать, отмечает медик, что чашечка горячего чая полезна мёрзнущему человеку в холодное время года, на самом деле лучше пить его несколько остывшим.

"Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее — градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо. Я бы рекомендовала подождать минут пять, чтобы не было обжигающего ощущения", — сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Более полезным сделают напиток различные добавки: чабрец, душица, сушёные яблочки, корочки апельсина и корица. А вот согревающий эффект любого чая, по мнению доктора, носит скорее психологический характер.

"Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", — полагает гастроэнтеролог.