Названа следующая жертва энергетического кризиса в Британии

Следующей жертвой энергетического кризиса в Британии будет сельскохозяйственный сектор, пишет Bloomberg. Содержание теплиц с помидорами, огурцами и болгарским перцем высокие цены на газ сделали просто неподъёмным. Климат островного государства не позволяет выращивать их в естественной среде, а отопление аграрных оранжерей в промышленных масштабах становится непозволительной роскошью.

"Пришло время принять решение относительно урожая следующего года. Придётся выращивать овощные культуры в четыре-пять самых холодных месяцев зимы, и только так будет что продавать", — приводит газета слова главы Консорциума свежей продукции (Fresh Produce Consortium) Найджела Дженни .

По его словам, некоторые фермеры просто не потянут счетов за подогрев теплиц зимой, поэтому будут вынуждены разместить саженцы на меньшем количестве грядок либо вовсе остаться без урожая следующим летом. Последующий дефицит поднимет цены на полках супермаркетов. А это неминуемая инфляция, пишет издание. Стоимость газа уже сейчас достигла рекордных значений.

Bloomberg констатирует уже разразившийся кризис в продовольственном секторе — дефицит персонала подорвал здоровье рынка. После Brexit и вспышки пандемии коронавируса в стране стало не хватать водителей грузовиков, складских рабочих и сотрудников производственных предприятий. Энергетический кризис также может перекинуться на Нидерланды, прогнозирует издание: есть опасения по поводу роста цен на электроэнергию в этой стране, которая является крупным пользователем теплиц.

Ранее Лайф писал, что запасы газа в хранилищах Европы оказались минимальными с 2011 года. Отмечается, что хуже всего сейчас дела обстоят в Австрии, где резервуары заполнены лишь наполовину. Не сильно лучше ситуация в Нидерландах (54%) и Португалии (58%).