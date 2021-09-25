В МВД назвали сроки тестирования электронных СТС

В начале декабря закончится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года", — приводит ТАСС комментарий ведомства.