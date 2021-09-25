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В МВД назвали сроки тестирования электронных СТС

Сейчас такое свидетельство о регистрации транспортного средства можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто".

25 сентября, 02:12
<p>Скриншот © <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.auto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госуслуги.Авто</a></p>

Скриншот © Госуслуги.Авто

В начале декабря закончится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Ранее "Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС. Тогда сообщалось, что со временем функционал сервиса расширится, например появится возможность оплачивать автоштрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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