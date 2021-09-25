В МВД назвали сроки тестирования электронных СТС
Сейчас такое свидетельство о регистрации транспортного средства можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто".
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В начале декабря закончится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
"Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года", — приводит ТАСС комментарий ведомства.
Ранее "Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС. Тогда сообщалось, что со временем функционал сервиса расширится, например появится возможность оплачивать автоштрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП.
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