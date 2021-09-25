В эти выходные и в понедельник на Дальнем Востоке будет настоящее бабье лето. Им смогут наслаждаться Забайкальский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Еврейская автономная область и Сахалин. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето, настоящее такое, хорошее, перемещается далеко на юго-восток нашей страны", — отметил Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, в этих регионах будет очень тепло, выше нормы на семь – девять градусов. Лучше всего воздух прогреется на юге Хабаровского края — до 23–25 градусов. Меньше всего — в Забайкальском, до 18–20 градусов тепла.

"Жители европейской части России могут позавидовать только", — отметил метеоролог.