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"Настоящее такое, хорошее": Жителям Дальнего Востока пообещали непродолжительное бабье лето

Температура будет нехарактерная для нынешнего времени года — на несколько градусов выше нормы.

25 сентября, 02:04
<p>Фото © <a href="https://www.primorsky.ru/primorye/turizm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">primorsky.ru</a></p>

Фото © primorsky.ru

В эти выходные и в понедельник на Дальнем Востоке будет настоящее бабье лето. Им смогут наслаждаться Забайкальский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Еврейская автономная область и Сахалин. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето, настоящее такое, хорошее, перемещается далеко на юго-восток нашей страны", — отметил Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, в этих регионах будет очень тепло, выше нормы на семь – девять градусов. Лучше всего воздух прогреется на юге Хабаровского края — до 23–25 градусов. Меньше всего — в Забайкальском, до 18–20 градусов тепла.

"Жители европейской части России могут позавидовать только", — отметил метеоролог.

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Как рассказывал Лайф, тем временем жителей нескольких других регионов России предупредили об опасной погоде. Одним придётся столкнуться с ощутимыми заморозками — до минус восьми, другие могут стать свидетелями смерчей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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