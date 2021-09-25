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"Метод Павки Корчагина": Мясников посоветовал эффективный способ бросить курить

Доктор отметил, что разные вспомогательные средства вроде пластырей или жвачек лишь оттягивают достижение цели.

25 сентября, 02:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/drmyasnikov/photos/3765454513549023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Мясников</a></p>

Фото © Facebook / Александр Мясников

Из ста только три – шесть человек могут раз и навсегда отказаться от курения, вред которого давно уже доказан. Это отметил врач и телеведущий Александр Мясников Остальные возвращаются к курению снова из-за того, что это хроническое заболевание, уверен доктор.

По его мнению, самый работающий способ избавления от зависимости — метод Павки Корчагина. Резкий и бескомпромиссный отказ от сигарет. Герой доказал, что человек управляет привычкой, а не наоборот, одномоментно бросив курить.

"По идее, курить бросать надо так: затянулся — бросил. И всё. Как Павка Корчагин", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1", напомнив знаменитую сцену на собрании из романа "Как закалялась сталь".

Доктор Мясников отметил, что все вспомогательные средства лишь растягивают намерение расстаться с любимой привычкой. А ещё на своём примере он предложил избавиться от всего, что ассоциируется с процессом курения, — от пепельниц и зажигалок в карманах до встреч с курящими знакомыми.

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Ранее Лайф сообщал, что доктор Мясников рассказал, кому особо опасно употреблять соль. Она содержится во многих продуктах, поэтому таким людям следует обратить внимание на свой рацион.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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