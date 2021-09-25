Из ста только три – шесть человек могут раз и навсегда отказаться от курения, вред которого давно уже доказан. Это отметил врач и телеведущий Александр Мясников Остальные возвращаются к курению снова из-за того, что это хроническое заболевание, уверен доктор.

По его мнению, самый работающий способ избавления от зависимости — метод Павки Корчагина. Резкий и бескомпромиссный отказ от сигарет. Герой доказал, что человек управляет привычкой, а не наоборот, одномоментно бросив курить.

"По идее, курить бросать надо так: затянулся — бросил. И всё. Как Павка Корчагин", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1", напомнив знаменитую сцену на собрании из романа "Как закалялась сталь".

Доктор Мясников отметил, что все вспомогательные средства лишь растягивают намерение расстаться с любимой привычкой. А ещё на своём примере он предложил избавиться от всего, что ассоциируется с процессом курения, — от пепельниц и зажигалок в карманах до встреч с курящими знакомыми.