"Буду скучать по тебе": Звезда "Секса в большом городе" впервые прокомментировала внезапную смерть коллеги
Исполнительница роли Кэрри отметила, что величина этой утраты исчисляется более чем 30-летней дружбой.
Фото © Instagram / sarahjessicaparker
Американская актриса Сара Джессика Паркер, звезда сериала "Секс в большом городе", впервые публично отреагировала на смерть коллеги по съёмочной площадке Уилли Гарсона. Он сыграл близкого друга Кэрри Стэнфорда.
"Масштаб этой потери исчисляется более чем 30-летней дружбой. Настоящая дружба, которая допускает секреты, приключения… как и Стэнфорд, и Кэрри, и Уилли, и SJ", — написала звезда в своём микроблоге в "Инстаграме".
Она также отметила, что перечитает каждый текст, который ей приходилось отыгрывать с Гарсоном на съёмочной площадке.
"Я буду скучать по тебе. И сыграем вместе наши последние мгновения. Твоё отсутствие — кратер, который я заполню благословением этих воспоминаний и всех тех, которые ещё не всплыли на поверхность", — написала Паркер.
Напомним, актёр Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе", умер несколько дней назад в возрасте 57 лет.
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