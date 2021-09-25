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"Буду скучать по тебе": Звезда "Секса в большом городе" впервые прокомментировала внезапную смерть коллеги

Исполнительница роли Кэрри отметила, что величина этой утраты исчисляется более чем 30-летней дружбой.

25 сентября, 02:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sarahjessicaparker/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sarahjessicaparker</a></p>

Фото © Instagram / sarahjessicaparker

Американская актриса Сара Джессика Паркер, звезда сериала "Секс в большом городе", впервые публично отреагировала на смерть коллеги по съёмочной площадке Уилли Гарсона. Он сыграл близкого друга Кэрри Стэнфорда.

"Масштаб этой потери исчисляется более чем 30-летней дружбой. Настоящая дружба, которая допускает секреты, приключения… как и Стэнфорд, и Кэрри, и Уилли, и SJ", — написала звезда в своём микроблоге в "Инстаграме".

Она также отметила, что перечитает каждый текст, который ей приходилось отыгрывать с Гарсоном на съёмочной площадке.

"Я буду скучать по тебе. И сыграем вместе наши последние мгновения. Твоё отсутствие — кратер, который я заполню благословением этих воспоминаний и всех тех, которые ещё не всплыли на поверхность", — написала Паркер.

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Напомним, актёр Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе", умер несколько дней назад в возрасте 57 лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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