Американская актриса Сара Джессика Паркер, звезда сериала "Секс в большом городе", впервые публично отреагировала на смерть коллеги по съёмочной площадке Уилли Гарсона. Он сыграл близкого друга Кэрри Стэнфорда.

"Масштаб этой потери исчисляется более чем 30-летней дружбой. Настоящая дружба, которая допускает секреты, приключения… как и Стэнфорд, и Кэрри, и Уилли, и SJ", — написала звезда в своём микроблоге в "Инстаграме".

Она также отметила, что перечитает каждый текст, который ей приходилось отыгрывать с Гарсоном на съёмочной площадке.

"Я буду скучать по тебе. И сыграем вместе наши последние мгновения. Твоё отсутствие — кратер, который я заполню благословением этих воспоминаний и всех тех, которые ещё не всплыли на поверхность", — написала Паркер.