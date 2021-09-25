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Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут, но эти продукты смогут вас "воскресить"

Эксперты из Мичиганского университета изучили углеродный след и питательные свойства различных продуктов и блюд и подсчитали, насколько вредное или полезное воздействие они оказывают на здоровье.

25 сентября, 07:00

Гиф © Giphy

Всего исследователи выяснили влияние на продолжительность жизни порядка шести тысяч наименований. Одними из самых полезных в этом плане оказались бутерброды с арахисовой пастой и джемом. Съел один — и вот у тебя полчаса в запасе. Также можно запастись орешками. Одна горсть удлинит вашу жизнь почти на 26 минут, пишет The Telegraph.

Фото © Nature Food

Фото © Nature Food

А вот с вредной пищей всё намного интереснее. К примеру, картошка фри, которую все хают не переставая, даже прибавит вам полторы минуты. А безобидный хот-дог украдёт больше 36 минут вашей здоровой жизни. Газировка, ожидаемо, тоже оказывает тлетворное влияние на организм. Один стакан — минус 12 минут.

Опубликовав исследование, эксперты сразу объяснили, как они высчитывали влияние блюд и напитков, пишет The Sun

Например, мы выяснили, что в среднем теряется 0,45 минуты на грамм любого обработанного мяса, которое человек ест в Штатах. 61 грамм приготовленного мяса в хот-доге приводит к потере 27 минут здоровой жизни только из-за этого количества обработанного мяса

Авторы исследования

Гиф © Giphy

Затем мы рассмотрели другие факторы риска, такие как натрий и трансжиры в составе хот-дога, учли все преимущества полиненасыщенных жиров и волокон и пришли к окончательному значению в 36 минут здоровой жизни, потерянных из-за хот-дога

Авторы исследования

Исследования показали, как через 20 лет будут выглядеть те, кто не может жить без сериалов

Исследования показали, как через 20 лет будут выглядеть те, кто не может жить без сериалов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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