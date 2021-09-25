Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут, но эти продукты смогут вас "воскресить"

Эксперты из Мичиганского университета изучили углеродный след и питательные свойства различных продуктов и блюд и подсчитали, насколько вредное или полезное воздействие они оказывают на здоровье.