Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут, но эти продукты смогут вас "воскресить"
Эксперты из Мичиганского университета изучили углеродный след и питательные свойства различных продуктов и блюд и подсчитали, насколько вредное или полезное воздействие они оказывают на здоровье.
Всего исследователи выяснили влияние на продолжительность жизни порядка шести тысяч наименований. Одними из самых полезных в этом плане оказались бутерброды с арахисовой пастой и джемом. Съел один — и вот у тебя полчаса в запасе. Также можно запастись орешками. Одна горсть удлинит вашу жизнь почти на 26 минут, пишет The Telegraph.
Фото © Nature Food
А вот с вредной пищей всё намного интереснее. К примеру, картошка фри, которую все хают не переставая, даже прибавит вам полторы минуты. А безобидный хот-дог украдёт больше 36 минут вашей здоровой жизни. Газировка, ожидаемо, тоже оказывает тлетворное влияние на организм. Один стакан — минус 12 минут.
Опубликовав исследование, эксперты сразу объяснили, как они высчитывали влияние блюд и напитков, пишет The Sun
Например, мы выяснили, что в среднем теряется 0,45 минуты на грамм любого обработанного мяса, которое человек ест в Штатах. 61 грамм приготовленного мяса в хот-доге приводит к потере 27 минут здоровой жизни только из-за этого количества обработанного мяса
Затем мы рассмотрели другие факторы риска, такие как натрий и трансжиры в составе хот-дога, учли все преимущества полиненасыщенных жиров и волокон и пришли к окончательному значению в 36 минут здоровой жизни, потерянных из-за хот-дога
WOW-news
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