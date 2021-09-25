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Дети расплакались, когда увидели, во что превратился дом их мамы, который ещё недавно был мусоркой

На британском телеканале Channel 5 вышла очередная серия Big House Clearout ("Уборка в большом доме"). Вместе с героями нового телешоу плакали и все зрители.

25 сентября, 06:00

Кадр из видео © Channel 5

На этот раз героями стала семья из Котсуолда: няня по имени Салли, её дочь 19-летняя Ханна и сын 8-летний Джош. Дом матери-одиночки превратился в её рабочее место. Местные родители каждый день привозят своих чад под крылышко Салли, не обращая внимания на то, что её дом всё больше становится похож на мусорку, заваленную игрушками, дисками и горами других бытовых вещей.

Такая обстановка уже мешала жизни собственных детей женщины. Предложение стать участниками шоу они приняли тут же.

Кадры из видео © Channel 5

Команда Big House Clearout во главе с Ником Ноулзом превратила жилище типичного Плюшкина в стильный домик. Правда, пришлось сильно постараться. Из дома выкинули почти половину вещей, которые, как оказалось, не были нужны никому. Среди них — 42 ароматические свечи, 172 DVD-диска и восемь детских автокресел. Когда семья впервые зашла в обновлённый дом, больше самой Салли удивились её дети.

С этим местом было связано так много плохих воспоминаний, так что это может стать новой страницей в наших жизнях. Вау! Да, это определённо слёзы радости

Ханна

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Прибираться пришлось буквально в каждой комнате дома, даже в спальне Салли, в которую не заходит никто, кроме неё самой. Раньше на её кровати валялась груда вещей, из-за которой она даже не могла нормально поспать. Мало того, даже детская игровая комната, которая последнее время выглядела просто ужасно, снова засияла как прежде.

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Когда выпуск вышел в эфир, зрители плакали вместе с участниками шоу. Все заметили, как глаза Салли снова начали блестеть, пишет Daily Mail.

Ой, я плакала вместе с Салли! Красивый дом, её дети кажутся такими счастливыми

Пользовательница "Твиттера"

Похоже, с плеч семьи сняли огромный груз. Салли выглядит потрясающе! Так рада за них

Пользовательница "Твиттера"

Уборщица пришла в заваленный мусором дом, и через три дня эта свалка снова стала красивым коттеджем

Уборщица пришла в заваленный мусором дом, и через три дня эта свалка снова стала красивым коттеджем

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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