Дети расплакались, когда увидели, во что превратился дом их мамы, который ещё недавно был мусоркой
На британском телеканале Channel 5 вышла очередная серия Big House Clearout ("Уборка в большом доме"). Вместе с героями нового телешоу плакали и все зрители.
Кадр из видео © Channel 5
На этот раз героями стала семья из Котсуолда: няня по имени Салли, её дочь 19-летняя Ханна и сын 8-летний Джош. Дом матери-одиночки превратился в её рабочее место. Местные родители каждый день привозят своих чад под крылышко Салли, не обращая внимания на то, что её дом всё больше становится похож на мусорку, заваленную игрушками, дисками и горами других бытовых вещей.
Такая обстановка уже мешала жизни собственных детей женщины. Предложение стать участниками шоу они приняли тут же.
Кадры из видео © Channel 5
Команда Big House Clearout во главе с Ником Ноулзом превратила жилище типичного Плюшкина в стильный домик. Правда, пришлось сильно постараться. Из дома выкинули почти половину вещей, которые, как оказалось, не были нужны никому. Среди них — 42 ароматические свечи, 172 DVD-диска и восемь детских автокресел. Когда семья впервые зашла в обновлённый дом, больше самой Салли удивились её дети.
С этим местом было связано так много плохих воспоминаний, так что это может стать новой страницей в наших жизнях. Вау! Да, это определённо слёзы радости
Кадры из видео © Channel 5
Прибираться пришлось буквально в каждой комнате дома, даже в спальне Салли, в которую не заходит никто, кроме неё самой. Раньше на её кровати валялась груда вещей, из-за которой она даже не могла нормально поспать. Мало того, даже детская игровая комната, которая последнее время выглядела просто ужасно, снова засияла как прежде.
Кадры из видео © Channel 5
Когда выпуск вышел в эфир, зрители плакали вместе с участниками шоу. Все заметили, как глаза Салли снова начали блестеть, пишет Daily Mail.
Ой, я плакала вместе с Салли! Красивый дом, её дети кажутся такими счастливыми
Похоже, с плеч семьи сняли огромный груз. Салли выглядит потрясающе! Так рада за них
WOW-news
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