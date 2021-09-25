В Роспотребнадзоре допустили новый подъём заболеваемости ковидом из-за непривитых

Новый рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за людей, которые не прошли вакцинацию. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС .

"Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", — отметил эксперт, отвечая на вопрос, за счёт каких категорий граждан будет новая волна пандемии.