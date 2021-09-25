В Роспотребнадзоре допустили новый подъём заболеваемости ковидом из-за непривитых
Эксперт отметил, что встреча с вирусом завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести.
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Новый рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за людей, которые не прошли вакцинацию. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.
"Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", — отметил эксперт, отвечая на вопрос, за счёт каких категорий граждан будет новая волна пандемии.
Ранее вирусолог пояснил, каким регионам России может грозить новая волна ковида. Врач заострил внимание на распространении штамма "дельта". Попав на "благоприятную почву", он и даст новый подъём статистики заражения.
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