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В Роспотребнадзоре допустили новый подъём заболеваемости ковидом из-за непривитых

Эксперт отметил, что встреча с вирусом завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести.

25 сентября, 08:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за людей, которые не прошли вакцинацию. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

"Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", — отметил эксперт, отвечая на вопрос, за счёт каких категорий граждан будет новая волна пандемии.

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Ранее вирусолог пояснил, каким регионам России может грозить новая волна ковида. Врач заострил внимание на распространении штамма "дельта". Попав на "благоприятную почву", он и даст новый подъём статистики заражения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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