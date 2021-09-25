В России впервые с 14 августа выявили более 22 тысяч заразившихся ковидом
Тройка лидеров по числу новых случаев не изменилась: Москва (3211), Санкт-Петербург (1907) и Подмосковье (1106).
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За минувшие сутки в России выявили 22 041 новый случай заражения коронавирусом, впервые с 14 августа число инфицированных превысило 22 тысячи. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Отмечается, что 8,7% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по приросту стали Москва, где зарегистрировано 3211 новых больных, Санкт-Петербург (1907) и Подмосковье (1106).
Выздоровело за сутки 16 325 пациентов. Также зафиксировано 822 летальных исхода. Всего с начала пандемии выявлено 7 398 415 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 095 смертей и 6 590 933 выздоровевших.
А ранее вирусолог Максим Скулачёв пояснил, каким регионам России может грозить новая волна ковида. Врач заострил внимание на распространении штамма "дельта". Попав на "благоприятную почву", он и даст новый подъём статистики заражения.
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