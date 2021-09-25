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Выявлен первый в США случай коронавируса у домашнего хорька

Отмечается, что у животного обнаружили симптомы болезни — кашель и чихание, после чего и взяли образцы. Предположительно, питомец заразился от человека.

25 сентября, 08:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США впервые выявили коронавирус у домашнего хорька. Болезнь обнаружили у животного из штата Флорида, сообщается на сайте американского Министерства сельского хозяйства (USDA).

"Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) Министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорёк с подтверждённым вирусом SARS-CoV-2 в Соединённых Штатах", — говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза (APHIS).

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Отмечается, что биологические образцы у животного взяли после того, как у него обнаружились симптомы болезни — кашель и чихание. У хорька подтвердилось наличие CoViD-19 в организме, предположительно, он заразился от человека.

Ранее Лайф рассказывал, что антитела лам оказались сильнее коронавируса. Утверждается, что их производство и применение гораздо легче, чем в случае с человеческой плазмой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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