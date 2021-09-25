Выявлен первый в США случай коронавируса у домашнего хорька

В США впервые выявили коронавирус у домашнего хорька. Болезнь обнаружили у животного из штата Флорида, сообщается на сайте американского Министерства сельского хозяйства (USDA).

"Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) Министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорёк с подтверждённым вирусом SARS-CoV-2 в Соединённых Штатах", — говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза (APHIS).

Отмечается, что биологические образцы у животного взяли после того, как у него обнаружились симптомы болезни — кашель и чихание. У хорька подтвердилось наличие CoViD-19 в организме, предположительно, он заразился от человека.